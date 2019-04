Plataformas contam com instrutores famosos nas redes sociais e no universo fitness

SÃO PAULO - As plataformas online também contam com instrutores famosos nas redes sociais e no universo fitness. É o caso de Carol Borba, de 33 anos, que desenvolveu o Power Hiit, canal criado há dois anos e que tem mais de 1 milhão de seguidores no YouTube.

"Dava aulas de ginástica em academia e pensei: 'Se eu posso dar aula para 50 pessoas, posso dar para 50 mil'. Começou a crescer e, com três meses, já tinha 10 mil inscritos", conta.

Além de montar os treinos, ela interage com os usuários e, desde o ano passado, entrou para o app Queima Diária, que tem mais de 100 mil usuários assíduos. "A plataforma é mais completa. Se alguém tem alguma questão, tem um suporte que está atendendo o tempo todo", avalia.

Mestre em fisiologia, Gabriela Gangussú, de 37 anos, também se divide entre os treinos do Mamãe Sarada para a plataforma e os 437 mil seguidores da página do programa no Instagram.

Depois de montar treinos de 14 minutos para um público que tem dificuldades de ir a academias, que são as novas mães, ela quer ampliar o projeto.

"As pessoas estão administrando pior o tempo e está claro que a atividade física é benéfica. Tenho dois filhos e entendo a demanda das mães. Algumas têm vergonha de ir para a academia por estar acima do peso e outras não têm com quem deixar os filhos. Agora, estamos pensando em colocar a família para se exercitar."