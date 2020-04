População espalha gratidão por ação de profissionais da saúde no combate à pandemia

Conteúdo de responsabilidade do anunciante

Do lado de dentro dos hospitais, nas salas de UTI, médico e enfermeiras aprendem a cada dia, dentro de um contexto dramático, como ajudar ao máximo seus pacientes sobreviverem. O trabalho de todos os profissionais de saúde recebe aplausos em várias parte do mundo. E, como fez o Estadão, campanhas de agradecimento pelas redes sociais.

A Organização Mundial de Saúde, mesmo antes da pandemia, havia escolhido como homenageadas neste Dia Mundial de Saúde, comemorado em 7 de abril, as enfermeiras e as parteiras. Profissionais que ganham ainda mais importância em um momento delicado para a saúde pública mundial.

Além de aplausos aos médicos, como tem sido feito de forma coletiva pelas janelas, ou distribuição de alimentos em hospitais para facilitar a vida deles, a população pode também ajudá-los, seguindo todas as recomendações das autoridades de saúde.

Saiba mais sobre as formas de proteção, tanto individuais quanto coletivas, clicando aqui. Dispor de todas as informações possíveis é o melhor que se pode fazer neste momento, para que, inclusive, a conscientização fique mais forte do que o medo.