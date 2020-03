Por coronavírus, Doria suspende cobrança de água para baixa renda e de tributos vencidos

LEIA TAMBÉM > Brasil fecha fronteira terrestre para conter avanço do coronavírus

SÃO PAULO - O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou a suspensão da cobrança de tarifa de água para a população de baixa renda, que paga a tarifa social, e de tributos da dívida ativa estadual para todos os devedores. São medidas para mitigar os efeitos econômicos da paralisação das atividades em decorrência do coronavírus.

A tarifa zero será por 90 dias a partir de abril. "A medida atinge 506 mil pessoas", disse Doria.

O governador fez também um pedido para que igrejas e tempos religiosos não realizem mais missas e cultos. "Não promovam mais presencialmente missas e cultos religiosos de qualquer natureza", afirmou.

Doria, porém, criticou os prefeitos da região do ABC Paulista, que concentra 4,5 milhões de pessoas, por terem anunciado a interrupção de transporte público. "Prejudica as pessoas que trabalham em hospitais e supermercado", disse, ao aproveitar a transmissão da coletiva ao vivo para pedir aos demais governadores para que não adotem medidas que atrapalhem a logística.

No Rio, o governador Wilson Witzel afirmou mais cedo que pode suspender por 60 dias as contas de água, luz, gás e telefone dos moradores, por causa da crise motivada pela propagação do novo coronavírus. O Estado praticamente dobrou o número de casos registrados desta terça para quarta-feira, passando de 33 para 63 confirmados em um dia.