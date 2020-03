Por coronavírus, nove cidades bloqueiam ônibus de turistas em praias da Baixada Santista

SOROCABA - Prefeitos de nove cidades da Baixada Santista, no litoral de São Paulo, suspenderam por tempo indeterminado a autorização para vans e ônibus de turismo que buscam as praias da região. O objetivo é evitar a aglomeração de pessoas na orla e a disseminação do coronavírus.

A medida foi aprovada por consenso, nesta segunda-feira, 16, em reunião extraordinária do Conselho de Desenvolvimento da Baixada Santista, que reúne os prefeitos de Bertioga, Cubatão, Guarujá, Santos, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe .

Sem a autorização prévia, que é dada mediante o recolhimento de uma taxa, esses veículos que levam os turistas não podem entrar nas cidades, sob pena de multa e apreensão. A mesma medida está sendo estudada pela prefeitura de Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, principal destino turístico paulista durante o inverno.

Conforme a prefeitura, a cidade não conta com nenhum caso de coronavírus, porém, como está em região com prevalência de baixas temperaturas, a sobrevida do vírus é maior. O município enviou comunicado aos hotéis pedindo reforço nas medidas de proteção aos hóspedes.

No interior, seis cidades já decretaram situação de emergência de saúde pública em razão da pandemia. Além de Sorocaba, primeira a tomar a medida, as prefeituras de Valinhos, Hortolândia, Taubaté, Presidente Prudente e Tietê assinaram decretos. Além de museus e teatros, parques públicos e zoológicos estão sendo fechados para o público. As prefeituras de Araras, Cerquilho, Capão Bonito, Marília e São José do Rio Pardo suspenderam as comemorações de seus aniversários, inclusive desfiles cívicos.

Festas tradicionais, como a Festa da Uva, de Vinhedo, em sua 58ª edição, foram suspensas ou canceladas. Também não acontece a maioria das encenações da Paixão de Cristo. As unidades do Sesc em 20 cidades do interior e litoral de São Paulo fecham para o público a partir desta terça-feira, 17, até o dia 31 de março. Os valores pagos por ingressos, excursões e cursos serão ressarcidos.

