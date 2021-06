Por que governos prometeram antecipar calendários de vacinação contra covid?

Os adiantamentos de cronograma de vacinação são cada vez mais recorrentes, por parte de Estados, municípios e, agora, do Ministério da Saúde. Nesta segunda-feira, 21, o número de pessoas vacinadas com ao menos uma dose contra a covid-19 no Brasil chegou a 64.436.634, o equivalente a 30,43% da população total. Em 24 horas, 1.249.278 receberam a primeira dose, de acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa.

Mas o que mudou? Conforme especialistas ouvidos pelo Estadão, uma série de fatores permitiu melhorar as expectativas quanto à imunização, incluindo previsão maior de produtos, de tipos diferentes, e a capacidade já instalada de aplicação.

Previsão de maior oferta de vacinas é o principal argumento

Para cumprir a promessa de vacinar todos os adultos contra covid-19 até o fim setembro, o Ministério da Saúde e Estados que anunciaram a medida se agarram ao mesmo argumento. É que a projeção atual para a chegada de novos imunizantes ao Brasil é muito mais promissora do que no início da campanha e, ainda se houver alguns atrasos, seria possível atender todo o público acima de 18 anos.

A população brasileira apta a receber a vacina é estimada em 160,9 milhões de pessoas. Destas, 63,1 milhões (39,2%) receberam a primeira dose e 24,2 milhões (15%) completaram o ciclo de imunização ao longo dos últimos cinco meses. O País tem pela frente, portanto, a meta de atender mais 97,8 milhões e ainda garantir que não falte a segunda dose nos casos necessários.

A principal diferença está nos cenários do início da campanha e de agora. Entre janeiro e março, o Brasil recebeu um total de 44,1 milhões de doses - número insuficiente para a vacinação deslanchar. Já a previsão entre julho e setembro, considerando apenas os lotes contratados, soma 172,5 milhões. Esse quantitativo supera, por si só, o público total.

Tipos diferentes de vacina permitem priorizar 1ª dose

O cardápio de imunizantes aumentou e passou a incluir mais vacinas com intervalos longos ou até mesmo de dose única. “Com mais espaço entre as duas doses, aumenta também a possibilidade de vacinar o maior número de pessoas em um primeiro momento. O mundo inteiro fez isso”, explica Renato Kfouri, diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm).

Nos três primeiros meses da campanha contra o novo coronavírus, o Brasil só tinha dois imunizantes à disposição: a Coronavac, da farmacêutica chinesa Sinovac e fabricada pelo Instituto Butantan, e o da AstraZeneca e Universidade de Oxford, produzida pela Fiocruz. A primeira delas chegou a corresponder a quase 90% das doses aplicadas no País.

O intervalo recomendado para a dose de reforço da Coronavac, no entanto, é curto: três a quatro semanas. Em um cenário com poucas entregas de vacina, isso obriga o gestor de saúde a manter estoque para não comprometer a imunização completa de quem já foi atendido.

Já o intervalo da AstraZeneca e da Pfizer, vacina que começou a chegar ao País a partir de abril, é de três meses. Em julho, a projeção do ministério é que esses dois imunizantes representem cerca de 75% dos novos lotes disponíveis no Brasil, o que jogaria mais para frente a preocupação em garantir a segunda dose. O ministro Marcelo Queiroga também anunciou o desembarque das primeiras 1,5 milhão de doses da Janssen nesta semana, cujo diferencial é só precisar de uma aplicação.

Na prática, dados das secretarias de saúde mostram que a prevalência da primeira dose já vem aumentando. Na semana passada, por exemplo, 91,4% dos imunizantes aplicados foram para pessoas novas, enquanto a segunda dose representou 8,6% do total. Esse cenário é oposto ao do mês de abril, que chegou a registrar dias com 53% das doses reservadas para o reforço.

Brasil tem capacidade para cumprir meta

Um dos desafios do Brasil é manter o alto ritmo de imunização diária a partir de agora. Considerando os vacinados desde o início da campanha, a média da primeira dose tem de subir de 402,4 mil para 957 mil pessoas a cada 24 horas até o fim de setembro.

Para pesquisadores, a projeção é factível. “O problema é ter a vacina. Não é a logística”, afirma Walter Cintra, professor de Administração Hospitalar e Sistemas de Saúde da FGV. “O problema é ter a vacina. Não é a logística.“Felizmente, nós temos know-how e capilaridade pelo SUS.”

Segundo o Ministério da Saúde, o País é capaz de vacinar até 2,4 milhões por dia, mais do que o dobro do necessário para cumprir. Dados das secretarias de saúde mostram que o ritmo tem apresentado sinais de aceleração. Na semana passada, por exemplo, a média foi de 1,2 milhão de primeiras doses por dia.

Cobertura vacinal e diferenças entre cidades

Em meio a anúncios de antecipação do cronograma, pesquisadores se preocupam com a hipótese de as idades estarem sendo antecipadas por causa da baixa cobertura vacinal em grupos prioritários, atendidos nas fases anteriores do programa. “O grande desafio é chegar com coberturas adequadas”, diz Renato Kfouri. “Senão, pode até parecer que estamos bem na fita, antecipando faixas etárias, mas na verdade é só um indicador de mau desempenho.”

Para o especialista, o ideal é o governo, ao anunciar antecipações do calendário, também mostrar os indicadores de cobertura vacinal entre idosos e pessoas com doenças crônicas. “Quem vacina pior acaba vacinando mais rápido”, descreve Kfouri.

Diferenças no perfil dos municípios, o tipo de vacina disponível e escolhas de políticos locais são outros fatores que interferem na vacinação e fazem com que a campanha avance de forma irregular no País. Hoje, enquanto há locais que já vacinam pessoas a partir dos 18 anos, outros ainda priorizam idosos.

Atrasos importantes e falta de adesão são riscos

Segundo os pesquisadores, existem dois principais riscos de o planejamento de vacinar mais cedo dar errado: haver atrasos importantes na entrega de lotes e falta de adesão da população. Até o momento, a campanha tem sido marcada pela chegada de lotes menores do que o previsto -- situação, inclusive, usada por parte dos Estados para evitar divulgar calendários a longo prazo ou estabelecer uma data-limite.

“A verdade é que nós dependemos de coisas que vêm de fora do País e a capacidade efetiva de ter controle sobre isso é limitada. As doses da Janssen, por exemplo, eram inicialmente 3 milhões e passaram a ser um 1,5 milhão”, avalia Walter Cintra. “A outra questão é que precisa ser muita cautela para não faltar a segunda dose dentro do prazo. Ou a gente corre o risco de perder toda a primeira rodada também.”

Já Renato Kfouri analisa o cenário com mais otimismo. “Os próximos lotes previstos são provenientes de multinacionais, com expertise e tradição de cumprir prazos”, diz. “Isso diminui a margem de erro do cronograma.

Os cientistas afirmam, ainda, que todas as vacinas aprovadas são seguras e que as pessoas que tentam escolher o tipo de imunizante podem prejudicar a campanha. “Eu acho que a gente vai sofrer muito para atingir a meta”, diz Renato Kfouri. “A experiência dos outros países mostra que, quando mais jovem for o grupo, mais difícil é alcançar a cobertura.”

Após a primeira rodada de vacinas, o objetivo do Ministério da Saúde é aplicar a segunda dose até dezembro. No quarto trimestre, estão previstas mais 291 milhões de doses. Esse volume, no entanto, inclui lotes ainda em negociação.