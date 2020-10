Por que trazer seu filho para o Sabará Hospital Infantil?

Seis décadas de cuidados com crianças. Médicos especializados em pediatria. Todas as especialidades pediátricas disponíveis num mesmo local. O primeiro hospital exclusivamente pediátrico a conquistar acreditação pela Joint Comission International (JCI), que garante que todos os nossos processos estão de acordo com as melhores práticas internacionais de qualidade e visam à segurança do paciente.

Cuidar de criança em uma instituição de alta complexidade, colocando-a no centro do cuidado, com o olhar e a prática voltados integralmente para a atenção ao paciente e seus familiares, faz do Sabará Hospital Infantil referência na pediatria no Brasil. Durante a internação, a criança é atendida sempre pela mesma equipe de profissionais, facilitando a continuidade do tratamento nos serviços de ambulatório e exames - também disponíveis para pacientes que já não estão mais internadas na Instituição. “Fazemos mais de 100 mil atendimentos por ano em nosso pronto atendimento o que nos permite, não só conhecer as mais diversas doenças infantis, como mantermos a expertise no diagnóstico e tratamento. Nossa equipe de pediatras é composta por profissionais experientes, reconhecidos por pais e profissionais da saúde como um hospital de referência no atendimento de doenças raras e de difícil interpretação diagnóstica”, afirma o Dr. Renato José Vieira, Diretor Técnico do Sabará Hospital Infantil.

Conforme destaca o Dr. Renato na Terapia Intensiva, o Sabará conta com pediatras com especialização em cuidados intensivos, cardiologia e neurointensivismo. Contamos com toda estrutura para a realização de terapias de suporte renal agudo: prisma, hemodiálise convencional e diálise peritoneal, que tem mostrado resultados importantes na qualidade de vida das crianças, bem como a rápida desospitalização. Com uma UTI Cardiológica exclusiva e de alta tecnologia, a equipe de cardiointensivismo está treinada e capacitada para conduzir as estratégias de pós-operatório, garantindo assim que a recuperação da criança seja a mais rápida possível. A ECMO, outro recurso de alta tecnologia, funciona como um coração e um pulmão artificiais para o paciente, imitando a função natural do coração e dos pulmões, permitindo que o paciente proteja esses órgãos enquanto o tratamento é realizado. Com leitos confortáveis, a criança e o responsável recebem todo o acolhimento necessário para uma estadia mais leve e humana

No Sabará, há um Centro Cirúrgico com infraestrutura e tecnologia totalmente voltadas para a segurança da criança. O planejamento da assistência parte da avaliação da idade da criança e de sua compreensão do mundo, o que facilita a comunicação entre a equipe multiprofissional e o pequeno paciente. Os responsáveis acompanham a criança até a sala de cirurgia, deixando o Centro Cirúrgico somente após a indução anestésica, feita por uma equipe de anestesistas experientes e com especialização em pediatria.

Serviço dedicado ao tratamento de doenças autoimunes, inflamatórias e imunodeficiências também está disponível no Sabará, o que permite a aplicação de medicamentos imunobiológicos com segurança e conforto. Instaladas em apartamentos individuais, o espaço garante segurança de contaminação para imunossuprimidos.

No diagnóstico por imagem, a equipe de profissionais é composta por médicos especialistas em radiologia pediátrica, que seguem protocolos direcionados para cada faixa etária, garantindo a realização dos exames mesmo em crianças menores. No contexto do universo infantil, contamos com exames de ressonância magnética e de tomografia computadorizada para todas as idades, inclusive para menores de um ano ou com menos de 10 quilos. Além disso, a sedação da criança é discutida caso a caso e o tempo dos exames é otimizado, utilizando doses menores de radiação.

Do pronto atendimento à alta complexidade. Sabará Hospital Infantil, o Hospital que mais entende de criança.