Portugal registra primeiro caso do novo coronavírus

Portugal registrou o primeiro caso do novo coronavírus no país, anunciou nesta segunda-feira, 2, a ministra da Saúde, Marta Temido. O paciente é um homem de 60 anos que viajou ao norte da Itália.

A ministra indicou que o governo aguarda o resultado de um teste realizado em uma segunda pessoa, um homem de 33 anos hospitalizado no último domingo, 1º, no Porto, para determinar se foi infectado pelo vírus. Ele passou férias em Valencia, um dos focos de novo coronavírus na Espanha.

No domingo, as autoridades portuguesas informaram que o escritor chileno Luis Sepúlveda, que mora no norte da Espanha e visitou recentemente a cidade do Porto, foi diagnosticado com o novo coronavírus. Aos 70 anos, o autor teve os primeiros sintomas em 25 de fevereiro, quando já havia retornado às Astúrias, informou a Direção Geral de Saúde portuguesa.

União Europeia eleva status do vírus de “moderado” para “alto”

Ursula von der Leyen, presidente da União Europeia, afirmou na manhã desta segunda-feira, 2, que o órgão elevou de "moderado" a "alto" o risco de contágio do coronavírus para europeus. Em outros termos, ela esclareceu que "o vírus continua se espalhando" pelo continente.

Também nesta manhã, a Indonésia, na Ásia, confirmou os dois primeiros casos de pessoas infectadas com a doença. Ambos estão internados em Jakarta e contraíram a doença após entrarem em contato com um japonês infectado.