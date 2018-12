'Precisamos encontrar tempo para meditar; a tecnologia está nos deixando loucos', diz escritor

Professor de ciência e religião no Union Theological Seminary, em Manhattan, o pensador americano Robert Wright era um homem cético em relação à meditação. Até que um dia, em 2003, por sugestão de um amigo, lançou-se em um retiro. E viu-se "forçado" a fazer autoanálises silenciosas. "Me senti transformado", disse.

Quinze anos se passaram, quatro livros foram publicados - incluindo o best-seller O animal moral e o finalista do Prêmio Pulitzer A evolução de Deus – e Wright decidiu aprofundar aquela experiência pessoal que chamou de "quase-nirvana" publicando mais uma obra.

O autor bestseller do The New York Times lançou no Brasil em novembro o seu novo livro Por que o budismo funciona – como a psicologia evolucionista e a neurociência explicam os benefícios da meditação.

O Estado conversou com o autor que, neste livro, utilizando as próprias experiências, mescla reflexões sobre psicologia, filosofia e meditação tendo como pano de fundo descobertas de neurociência e psicologia.

Segundo ele, a psicologia evolucionista aponta que não fomos projetados pela seleção natural para estarmos o tempo todo felizes ou satisfeitos, e que a sensação de gratificação está fundamentada na impermanência. O autor defende que um alívio em meio à sensação de insatisfação está na prática da meditação budista.

O budismo se baseia na afirmação de que nós sofremos – e causamos sofrimento aos outros – porque não vemos o mundo como ele é. E a meditação traz uma promessa radical, de que é possível aprender a ver o mundo e a nós mesmos com maior clareza e, assim, alcançar um nível mais duradouro de felicidade.

1. Por que um professor de ciência e religião se interessou por meditação e budismo?

Em 2003, por sugestão de um amigo, fui a um retiro de meditação silencioso de uma semana. Tinha feito muito pouca meditação antes disso, e nunca havia aprendido muito com isso. Mas no final desta semana me senti transformado. Eu tinha muito mais equanimidade e uma apreciação da beleza muito mais profunda do que antes. E eu era muito menos crítico do que outras pessoas. Esse estado de quase-nirvana não durou para sempre, mas chamou minha atenção e me convenceu de que deveria aprender mais sobre a filosofia budista subjacente. Então, comecei a ler sobre o budismo e também iniciei uma prática diária de meditação. E finalmente, 14 anos depois, este livro veio de tudo isso.

2. De que maneira o budismo está presente no nosso dia a dia?

O dia a dia é cheio de ansiedades, medos, arrependimentos, pequenos ódios e assim por diante - muitos sentimentos que nos fazem sofrer e, às vezes, fazem com que outras pessoas também sofram. O budismo - e, em particular, a meditação da atenção plena - oferece uma maneira de mudar nosso relacionamento com esses sentimentos, de modo que sofremos menos e nos comportemos melhor com nossos semelhantes. Ajuda-nos a observar os sentimentos e a decidir se queremos deixar que eles nos levem embora. E à medida que nos aperfeiçoamos em fazê-lo, também ficamos melhores em apreciar a beleza e a bondade na vida cotidiana e em nossos semelhantes.

3. Quais são os benefícios da meditação de acordo com as mais recentes descobertas da psicologia evolutiva e da neurociência?

Há muitos estudos mostrando que a meditação pode tornar as pessoas mais calmas e felizes. Mas neste livro eu não me demorei nessa ideia. Eu estava mais interessado em usar a psicologia evolutiva para explicar por que nossos sentimentos nos fazem sofrer em primeiro lugar - e por que alguns desses sentimentos nos enganam e distorcem nosso pensamento. Acho que entender isso pode ajudar as pessoas a usar a meditação para obter alguma perspectiva sobre seus sentimentos e, assim, tornarem-se menos escravizadas por elas.

4. Em uma sociedade com tantas distrações tecnológicas, estímulos visuais e pressa, temos tempo para parar e meditar?

Essas distrações são uma das principais razões pelas quais precisamos encontrar tempo para meditar. Todas as informações eletrônicas em nossas vidas - todas as mídias e mídias sociais - estão nos deixando loucos. Dizer que você está muito distraído com a tecnologia para meditar é como dizer que está ocupado demais comendo doces para escovar os dentes.

5. Você diz em seu livro que "nosso cérebro é projetado para nos enganar". Como acreditar que é possível "domá-lo"? E ainda mais: que o budismo realmente funciona e que não é mais uma ilusão do nosso cérebro?

Primeiro de tudo, é importante entender que a seleção natural, o processo que nos criou, não necessariamente favorece a percepção clara ou o pensamento claro nos cérebros que ela constrói. A seleção natural favorece os tipos de percepções e pensamentos que adquiriram genes para a próxima geração - e, se não for claro, mesmo errado, percepções ou pensamentos fazem esse trabalho, então certas tendências para perceber ou pensar imprecisamente serão favorecidas por nossos genes. Medo e ansiedade são bons exemplos. Na minha experiência, a maioria dos medos acaba por ser injustificada. Ainda assim, eles podem fazer sentido, na lógica da seleção natural, com base em melhores condições de se prevenir do que remediar. Se uma das 500 experiências de temer que há uma cobra na grama o leva a evitar grama que de fato possui uma cobra venenosa, então as 499 vezes que você temia uma cobra que não estava lá ainda faz sentido do ponto de vista da seleção natural. Isso também faz sentido do seu ponto de vista, já que é a sua vida que é salva. No entanto, alguns dos nossos medos e ansiedades não são justificados por esse tipo de cálculo. Uma das principais razões é que vivemos em um mundo tão diferente do ambiente de caçadores-coletores que a seleção natural projetou para a nossa mente. Nós acabamos em situações estranhas que não faziam parte desse ambiente - como falar em público, dando uma palestra na frente de um grupo de pessoas que nunca conhecemos. E essas situações estranhas podem nos dar ansiedades que não são de modo algum produtivas. Assim também com muitos sentimentos - culpa, raiva, ódio, etc. Em um ambiente moderno, eles podem ser totalmente improdutivos ou mesmo contraproducentes. E a meditação nos ensina como dar um passo atrás e ver o que eles estão fazendo conosco e como eles distorcem nossa visão e, assim, enxergar com mais clareza.

6. Do ponto de vista da psicologia evolutiva e da neurociência, qual é o grande desafio da próxima década?

Da forma como tem se desenvolvido o bem-estar da sociedade humana, não acho que o que mais precisamos é de um grande avanço na compreensão de como a mente funciona. Já sabemos o suficiente sobre como a mente trabalha para nos salvar. Nós apenas precisamos colocar o conhecimento em uso. A meditação é uma das melhores maneiras que conheço para colocar o conhecimento em uso.

7. Quem você gostaria de ler seu livro e deixar "transformado": interessados em budismo e meditação, psicólogos / profissionais da área ou céticos? E por quê?

Espero que o livro persuada alguns céticos. E, no meu mundo dos sonhos, isso convenceria os líderes políticos céticos. Se todos os nossos líderes políticos se dedicassem à meditação da consciência plena, acho que o mundo seria um lugar muito melhor. Muito melhor.