Precisamos voltar para a escola

Um tema que tem monopolizado atenções é o retorno às aulas de nossas crianças tanto no ensino publico quanto privado. Segundo dados do governo do Estado de São Paulo, são 12,3 milhões de alunos da educação infantil até o sistema profissionalizante e mais de 1 milhão de professores. As crianças aparentemente são menos afetadas pela covid-19 quando comparadas aos adultos.

Vale lembrar que em qualquer idade podem surgir casos, sendo que a prevalência ao redor do mundo de testes positivos está entre 1 e 5%. A transmissão das crianças para outros indivíduos ainda não está esclarecida e frequentemente os casos são brandos não requerendo internação hospitalar. Baseado nestas assertivas acima nos indagamos a todo momento: e o retorno às aulas?

Como fazer? Em que época será o mais correto? Dúvidas como estas permeiam o mundo todo e já existem experiências internacionais e recomendações que provavelmente teremos de copiar e devem ser incorporadas em nossas futuras recomendações. Lições aprendidas, baseadas em evidências, em países como Israel, Alemanha, Japão, China e Dinamarca podem ser colocadas em prática no sistema brasileiro. Mas o que me parece mais bem delineado seja a do Centro de Controle de Doenças (CDC), nos Estados Unidos, que publicou em meados de junho orientações bem pontuais e que merecem atenção por parte de educadores e pais. Preferencialmente a opção pelo sistema à distância, regime este já adotado desde o início da pandemia. É verdade que por aqui já existe uma saturação e todos os envolvidos entendem que o aprendizado está defasado e é ruim quando comparado ao presencial.

Mas vamos partir da premissa de que seja verdade e que a situação epidemiológica em algumas localidades está melhorando. Vejamos, como exemplo, a cidade de São Paulo, que está em fase de platô com risco de transmissão (R0) menor que um. Definimos o reinício das aulas presenciais no início de setembro. Segundo informações do governo do Estado de São Paulo, no sistema publico as salas terão apenas 35% de ocupação. Já no sistema privado devera imperar situação semelhante. Como base, evitar aglomeração será fundamental. Como proceder? Evitando intervalos conjuntos de várias salas de aula e alimentação em sistema de cantina das escolas. E dentro da sala de aula como fazer?

Escalonar os jovens a virem em dias alternados com regime à distância me parece mais viável neste momento pandêmico. Inserir uma barreira mecânica de vidro ou acrílico entre as carteiras escolares, por exemplo, a fim de manter o distanciamento preconizado, uma solução também para maximizar a quantidade de alunos em sala e tentar eliminar o sistema à distância.

Preferencialmente deixar janelas e portas abertas para entrada de ar com maior frequência outra modalidade que se faz necessária. Veja que existem muitas dúvidas e receios. Na entrada da escola aferir temperatura de modo global pode ser efetiva para detecção de casos que passaram desapercebidos pelos pais. Os pais aqui têm papel fundamental em informar a escola caso alguém na família seja um caso positivo para que medidas de testagem possam ser realizadas entre os escolares mais próximos.

É preciso prestar atenção em muitos detalhes para seguirmos com proteção segura aos escolares. Exigir que o uso da máscara seja obrigatório a todos e a disponibilização de álcool em gel a 70% em salas de aulas e em todos ambientes da escola. Outro ponto importante na desinfecção de superfícies que deve ser feita de modo vigoroso por parte dos funcionários da escola antes da entrada e na saída dos alunos. Com produtos de fácil acesso e custo baixo conseguimos a realização com alta efetividade. Os alunos também devem realizar o procedimento e, evitar manusear objetos.

São tantas as situações que parece no primeiro momento uma grande dificuldade, mas que depois vai sendo incorporado a rotina de todos. Necessitamos começar este processo, porém, devemos ter a humildade para retroceder se o aumento de casos em escolas começarem a brotar. No sistema privado o transporte escolar é outro foco de atenção. As peruas escolares como farão? Difícil conclusão. O mais plausível seja o transporte feito pelos pais, mas caso a opção recaia nas peruas manter vidros abertos no trajeto e ao menos um aluno pulando um acento e sem conversas paralelas. É isso o que vejo como ideal neste momento para minimizar a situação.

Atentem que são enormes as dificuldades neste retorno mesmo que programado, gradual e contencioso. Mas devemos ir ajustando as situações conforme aparecem e, resolvendo com bastante sapiência e resiliência em tempos de covid-19.

Bom retorno às aulas!!!!

*Coordenador Científico da Sociedade Brasileira de Infectologia