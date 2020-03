Prefeito Bruno Covas testa negativo para o novo coronavírus

SÃO PAULO - O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), testou negativo para o novo coronavírus. Covas postou a informação em sua conta no Instagram, com a mensagem "Deu negativo". Covas teve contato nos últimos dias com David Uip, chefe do Centro de Contingenciamento do Coronavírus, que está com a doença. Mais cedo, o governador João Doria (PSDB), que também teve contato com Uip, divulgou no Twitter que testou negativo para o novo coronavírus.

Na agenda de compromissos do prefeito, mais cedo nesta terça-feira, 24, havia a previsão de uma reunião, no final da tarde, por vídeoconferência. Em nota enviada após a confirmação do resultado negativo, a Prefeitura informou que Covas não terá compromissos externos nesta terça, apenas despachos no gabinete. Em nota divulgada nesta segunda-feira, 24, pela assessoria de imprensa da Prefeitura, a informação era de que Covas iria se submeter ao teste e ficaria isolado em seu gabinete até o publicação do resultado do exame.

Covas já havia se mudado para a Prefeitura após o avanço do novo coronavírus. Ele levou para o gabinete a cama que estava no quarto do seu apartamento na Barra Funda, na zona oeste. Covas havia afirmado ao Estado na semana passada que os médicos haviam liberado sua agenda para compromissos por ele está com a imunidade normal. "Com o fim da quimioterapia e o início da imunoterapia, não estou mais imunodepressivo. Não estou mais no grupo de alta vulnerabilidade do coronavírus", disse.