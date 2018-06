Prefeitura começa a oferecer autoteste para detecção de HIV na saliva

A Prefeitura de São Paulo começou a ofertar nesta quarta-feira, 11, autotestes para detecção de HIV por meio da saliva. A iniciativa tem como público-alvo gays e homens que fazem sexo com homens e integra pesquisa que avaliará a implementação da distribuição dos testes.

Os kits poderão ser retirados em cinco pontos na capital, entre eles o Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) Henfil, o Centro de Referência da Diversidade (CRD) e o trailer que fica no Largo do Arouche, no centro da cidade, às sextas e aos sábados à noite e também aos domingos.

Para ter acesso ao autoteste, é preciso fazer a solicitação pelo site da pesquisa (ahoraeagora.org/sp) e escolher um dos pontos de distribuição do kit. O teste estará disponível após 24 horas e o número de protocolo gerado deve ser usado no ato da retirada.

O prazo para retirar o autoteste após o pedido é de 15 dias nas unidades fixas e 30 dias nos trailers.

Serviço

* Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) Henfil Rua Líbero Badaró, 144, centro

* Centro de Referência da Diversidade (CRD) Rua Major Sertório, 292, República

* Trailer no Largo do Arouche (Largo do Arouche, s/n)