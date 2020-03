Prefeitura de Embu das Artes anuncia construção de centro médico de combate ao novo coronavírus

SÃO PAULO - A Prefeitura de Embu das Artes, na Grande São Paulo, pretende concluir nos próximos dias a construção do Centro Médico Embuense de Combate ao Novo Coronavírus na área do Parque Francisco Rizzo, situado na Rua Alberto Giosa, 320.

O município não realiza os exames para atestar o novo coronavírus. Todos os pacientes que forem encaminhados pela central de atendimento à unidade criada no Parque Rizzo passarão por triagem, seguida de consulta médica e, caso necessário, serão encaminhados para a realização do exame.

Apenas os casos mais graves poderão ficar internados nos 40 leitos. A estrutura do local contará ainda com 10 consultórios, sala de triagem, farmácia, sala de medicação e sala de observação.

Caso o munícipe apresente sintomas, "deverá avisar a central de atendimento pelos números de WhatsApp (11 99146-3476 e 11 94478-1175)", afirmou, em nota, a prefeitura. A população poderá ainda tirar dúvidas sobre casos suspeitos. Os atendimentos permanecem funcionando normalmente na Unidade de Pronto Atendimento (UPA Santo Eduardo) e no Pronto-Socorro Central.

Até o momento, o município constatou apenas um caso do novo coronavírus na cidade. Trata-se de um morador que realizou o exame na rede particular, mas que já recebeu todo apoio necessário do município. Seu estado de saúde é estável e ele está em isolamento domiciliar.

