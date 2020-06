Prefeitura de São Paulo libera abertura de concessionárias e escritórios em horário reduzido

A partir desta sexta-feira, 5, concessionárias de veículos e escritórios de prestação de serviços poderão voltar a funcionar na cidade de São Paulo. O prefeito Bruno Covas (PSDB) anunciou que vai assinar ainda nesta quinta-feira, 4, os protocolos para reabertura controlada dos dois setores. As autorizações serão publicadas no Diário Oficial desta sexta-feira, 5, quando as empresas poderão reabrir desde cumpram as exigências acordadas nos protocolos.

Entre as exigências estão a abertura por no máximo quatro horas por dia, horários de entrada e saída que não coincidam com os horários de pico de trânsito e transporte público da cidade, medidas de higienização dos ambientes, uso de máscaras e álcool em gel, distância mínima de 1,5 metro entre as pessoas, uso de páginas na internet e e-mail para informar as condições a trabalhadores e clientes, enttre outros. As empresas terão também de fazer testes em funcionários que apresentem os sintomas da covid-19.

"Cada concessionária define quais quatro horas vai funcionar, mas não pode fazer isso dentro do horário de pico, ou seja, precisa ficar no período entre 10h e 17h. Não pode abrir às 7h da manhã, por exemplo, nem funcionar depois das 17h", explicou Bruno Covas.

De acordo com o prefeito, foram entregues até agora 74 protocolos. Destes, 42 são de setores que se enquadram na fase dois do plano de rabertura gradual, na qual a cidade está classificada, e 32 de setores que se enquadram nas fases 3, 4 e 5.

Indagado sobre qual a previsão de que São Paulo seja promovida à fase três, Covas disse esperar que isso aconteça ainda no mês de junho mas pontuou que a classificação depende do governo do Estado.

Covas reforçou que a capital paulista tem 64% de ocupação de leitos de UTI e que já teve até o momento 4.480 óbitos por coronavírus. "É importante destacar que a pandemia continua na cidade de São Paulo. Estamos passando para a fase 2, mas isso não significa que devemos deixar de tomar todas as precauções", avisou.

Ele afimou que, no final de março, ao município tinha 176 leitos de UTI para coronavírus, agora estamos com 1.178 específicos para pessoas com covid-19. "Se não tivesse feito nenhuma ação de ampliação desses leitos, desde 3 de abril teríamos passado pela experiência de escolher quem era atendido e quem não era atendido na cidade de SP", disse.