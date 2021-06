Prefeitura de São Paulo libera inscrição de maiores de 18 anos na 'xepa da vacina'

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de São Paulo liberou a partir desta sexta-feira, 18, a possibilidade para que residentes da capital paulista com mais de 18 anos sem comorbidade se inscrevam na chamada “xepa da vacina" contra a covid-19. O nome faz alusão à lista de espera para receber doses remanescentes que, depois que o frasco é aberto, poderiam vencer após o fim das atividades do serviço de saúde.

Dessa forma, para evitar o desperdício, as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da cidade de São Paulo realizam cadastro para entrar em contato com a população quando há doses sobrando.

“É importante informar que nem sempre há doses excedentes nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs). A medida segue as diretrizes da Coordenadoria de Vigilância em Saúde (Covisa): quando houver frasco de vacina aberto no fim do expediente, para que não haja qualquer desperdício de dose, ela deve ser aplicada nos grupos elegíveis”, diz a Prefeitura.

Anteriormente, a inscrição na “xepa” era uma possibilidade restrita apenas para pessoas com comorbidade e/ou com idade a partir de 50 anos. Porém, com o avanço da imunização na capital paulista, a Prefeitura de São Paulo expandiu o leque por meio de uma atualização publicada nesta quinta-feira, 17, no Instrutivo nº 27 para Priorização de Doses.

Agora podem se inscrever na “xepa” da vacina:

Acadêmicos de Saúde em estágio, independentemente do período de formação nas categorias profissionais;

Estudantes de área técnica em Saúde em estágio, independentemente do período de formação nas categorias profissionais;

Pessoas com mais de 18 anos de idade.

De acordo com o instrutivo, nenhuma UBS tem autorização para desprezar doses remanescentes. Se houver indício disso, ela “estará sujeita às medidas administrativas cabíveis.”

Como se inscrever na ‘xepa’ da vacina

Para se inscrever na lista de espera da vacinação, é necessário ir até uma UBS e apresentar documento com foto, carteirinha do Sistema Único de Saúde (SUS) e comprovante de endereço. Além, evidentemente, de informar um número de telefone para contato.

Desse modo, as unidades de Saúde podem manter listas de espera com os usuários, residentes da cidade de São Paulo, elegíveis em sua área de abrangência. Caso acionada, a pessoa inscrita na “xepa” deverá comparecer imediatamente ao local de imunização para ser vacinada.

Mais informações sobre a campanha de imunização da rede municipal de Saúde podem ser obtidas por meio da página Vacina Sampa.