Prefeitura de SP quer comprar 5 milhões de doses da vacina da Janssen

A Prefeitura de São Paulo vai formalizar a intenção de adquirir 5 milhões de doses da vacina contra a covid-19 da Janssen, do grupo Johnson & Johnson. Uma reunião entre a secretaria de Saúde da cidade e executivos da empresas ocorreu nesta quarta-feira, 3, para tratativas iniciais de aquisição do imunizante de única dose, que já obteve autorização de uso nos Estados Unidos.

Leia Também Após pressão, Ministério da Saúde anuncia compra da vacina da Pfizer e negociação com a Janssen

Dos executivos da empresa, representantes da Prefeitura ouviram que um processo de negociação está em andamento com o Ministério da Saúde, como anunciado nesta quarta-feira pelo governo federal. Ainda assim, a secretaria local deverá dar continuidade ao processo e apresentar a intenção de compra. O valor envolvido não foi revelado. O ministério anunciou nesta quarta a intenção de aquisição de doses.

"Esse imunizante utiliza apenas uma dose e, no município de São Paulo, agilizará o processo de imunização. A capital tem todas as condições e infraestrutura para armazenamento e distribuição de qualquer vacina", disse a gestão do prefeito Bruno Covas (PSDB) em nota. A Johnson & Johnson disse, segundo a secretaria, que aguarda trâmites legislativos em Brasília para comercializar a vacina no Brasil.