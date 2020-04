Prefeitura do Rio suspende feiras livres durante 10 dias

LEIA TAMBÉM > Prefeitura do Rio obtém decisão judicial para receber 80 respiradores

RIO - A Prefeitura do Rio de Janeiro determinou nesta quarta-feira, 22, a suspensão das feiras livres durante 10 dias, para evitar aglomeração e, assim, conter a propagação do novo coronavírus. Nesse período, as 162 feiras livres autorizadas pela prefeitura a funcionar em dias e locais fixos, em todos os bairros da cidade, não vão acontecer.

"É um freio de arrumação importante para que evitemos aglomerações e a aceleração do contágio", afirmou o prefeito Marcelo Crivella. "A curva da doença é ascendente e não podemos brincar com a saúde das pessoas. Já houve um sacrifício até agora. Mais um pouco e todos voltaremos à vida normal", concluiu.

Segundo Rogério Bastos, coordenador de feiras da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Inovação, durante esse período todos os feirantes serão chamados para conversar e estabelecer estratégias que possam minimizar os possíveis prejuízos causados pela suspensão do trabalho. "A prevenção é necessária, mas vamos ter toda a atenção com esses trabalhadores", afirmou Bastos.

