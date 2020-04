Prefeitura estuda criar hospitais de campanha em Paraisópolis e Heliópolis

A Prefeitura de São Paulo informou nesta terça-feira, 14, que estuda transformar os Centros Educacional Unificado (CEUs) de Paraisópolis e Heliópolis, na zona sul, e outras duas escolas municipais da região em hospitais de campanha para atendimento a pacientes com coronavírus. O objetivo, segundo informou a gestão do prefeito Bruno Covas (PSDB), é atender a demanda de pacientes da região.

A administração municipal informou em nota que o hospital teria capacidade para atender pacientes de alta, baixa e média complexidade, com 320 leitos. A medida foi citada entre as providências adotadas pela Prefeitura para assistir as comunidades mais vulneráveis em tempos de pandemia de coronavírus. Hospitais de campanha já funcionam atualmente no Estádio do Pacaembu, na zona oeste, e no complexo do Anhembi, na zona norte. Além desses, o governo do Estado anunciou que erguerá um hospital de campanha no Complexo do Ibirapuera, na zona sul.

A Prefeitura acrescentou que a Secretaria de Saúde promove diversas ações para garantir o atendimento e informação às comunidades, como a atuação de agentes comunitários, equipes multidisciplinares, vacinação contra H1N1 e uso de ferramentas de comunicação para estimular o isolamento social e os cuidados com a higiene.

A gestão municipal informou também que realizou mapeamento de todas as comunidades da cidade com o objetivo de direcionar doações de alimentos e kits de higiene e citou a distribuição de cestas básicas em Heliópolis, na zona sul. Outra medida é a instalação prevista de 100 pias em “pontos estratégicos das comunidades e ocupações mais vulneráveis e sem o mínimo de infraestrutura urbana”.

O Estado mostrou que as comunidades estão se organizando para tentar frear a propagação do vírus em um contexto de precariedade estrutural. Mas com moradias precárias e uma vulnerabilidade econômica acentuada, as medidas de distanciamento enfrentam particular dificuldade de serem implementadas efetivamente. Na semana passada, enquanto os casos se multiplicavam, o comércio retomava aos poucos as atividades.