Prefeitura vai estender isolamento no Rio de Janeiro ao longo de maio

RIO - As medidas de isolamento social para evitar a disseminação do coronavírus no município do Rio de Janeiro serão prorrogadas até meados de maio, afirmou nesta terça-feira, 28, o prefeito Marcelo Crivella (Republicanos). O decreto que proíbe o funcionamento de escolas da rede municipal e de parte do comércio está em vigor desde 24 de março e valeria até a próxima quinta-feira, 30.

Segundo o prefeito, o isolamento só começará a ser relaxado quando a incidência de casos de covid-19 começar a cair. Por enquanto, a curva de casos está crescendo.

“Com o hospital de campanha (do Riocentro, que será aberto com capacidade parcial na próxima sexta-feira) em pleno funcionamento, creio que as nossas curvas (de contaminação) vão cair. Caindo as curvas, as atividades voltam normalmente. Mas não será agora, no dia 30. Vamos renovar o prazo e continuar com o isolamento social”, disse Crivella durante evento de assinatura de uma parceria público-privada para a troca de 450 mil lâmpadas no município, na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca (zona oeste).

Questionado sobre até quando o decreto de isolamento será estendido, Crivella não estipulou data.

Segundo a secretária municipal de Saúde, Beatriz Busch, nesta terça-feira a ocupação dos leitos de UTI reservados a pacientes de covid-19 na rede municipal oscilava entre 93% e 95%. O Hospital de Campanha do Riocentro, na zona oeste do Rio, será inaugurado com 100 leitos, sendo 20 de UTI, segundo Crivella.

