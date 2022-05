Preguiça de passar hidratante no frio? Veja opções

Nos dias mais frios tenho preguiça de passar hidratante corporal. O que posso fazer para substituir?

Bianca Guimarães

Leia Também Bem-estar em viagens com óleos essenciais

Rio Grande do Sul

Responde Maria Eduarda Pires, dermatologista

Para quem não quer usar o hidratante, existem duas possibilidades. A primeira é manter ao máximo o manto lipídico preservado, nossa camadinha de gordura que hidrata a pele.

Como preservamos isso? Tomando banhos mais curtos e, dentro do possível, não tão quentes; abolindo o uso de bucha e esponjas vegetais; e tentando usar o menos possível de sabonete – deixar ele só para as áreas totalmente necessárias, ou seja: região íntima, axilas e inframamária para mulheres.

Outra opção é hidratar com substitutos, que são os óleos de banho e os hidratantes de banho, que você enxágua e seca, então não fica com a sensação pegajosa, que é o grande problema para a maioria.

Para além do banho, é interessante aumentar a hidratação via oral – recomendado tomar 2 litros de água por dia – e se alimentar com mais alimentos ricos em vitaminas A, C, E e Ômega 3, que ajudam na barreira cutânea. A pele ressecada tem uma tendência grande a coçar, ficar mais irritada, ter mais dermatite. Então o ideal, mesmo para as pessoas com pele mais seca, seria fazer uso do hidratante corporal pelo menos duas vezes na semana, porque esses produtos ajudam as peles normais ou oleosas.

Recomendo passar no pós-banho, que é um momento que acabamos desidratando muito. Além disso, o corpo úmido ajuda a garantir essa penetração do produto.

Tem uma pergunta? Envie para analourenco@estadao.com, ou pelo Instagram @bemestarestadao