Presidente do Instituto Chico Mendes está com coronavírus

BRASÍLIA - O presidente do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade (ICMBio), coronel Homero de Giorge Cerqueira, está com coronavírus. O Estado apurou que Cerqueira, que é ex-comandante da Polícia Militar Ambiental de São Paulo, soube de seu diagnóstico na semana passada.

Questionado sobre a situação de saúde de Cerqueira, o ICMBio e o Ministério do Meio Ambiente (MMA), que controla a autarquia, não comentaram o assunto até o horário de publicação desta reportagem.

Cerqueira assumiu o ICMBio em abril do ano passado, após ser chamado para comandar a autarquia pelo ministro do MMA, Ricardo Salles. Sua nomeação faz parte de um processo de militarização de postos de comando encampado por Salles.

Em um ano de gestão, Cerqueira nomeou diversos militares para ocuparem cargos de chefia de unidades de conservação ambiental, as quais são administradas pelo ICMBio.

Homero Cerqueira também esteve preocupado com as roupas de seus servidores. Em dezembro do ano passado, assinou uma portaria para proibir o uso de diversas peças de roupa por parte de servidores que atuam na sede do órgão, em Brasília. As regras, que valem para quem opte por não utilizar uniformes do instituto, vedam, em meio de portaria publicada em Diário Oficial, “o uso de calças jeans rasgadas, shorts, bermudas, roupas com transparências, miniblusas, microssaias, roupas decotadas, trajes de ginástica, calças de moletom e chinelos". Além dos servidores de carreira, as regras valem para prestadores de serviço, estagiários, consultores e bolsistas.

No ano passado, Cerqueira proibiu a realização de um manifesto por parte dos servidores nas comemorações dos 12 anos do órgão. Cerca de 100 servidores haviam ocupado o pátio da instituição para marcar a data. À frente do ICMBio, a principal função de Cerqueira hoje é dar andamento ao plano de concessão de unidades de conservação à iniciativa privada.