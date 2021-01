Presidente Prudente e Sorocaba saem da fase vermelha; Ribeirão Preto vai para nível mais restritivo

Diante da melhora em alguns índices regionais sobre a propagação do coronavírus no interior de São Paulo, o governo do Estado informou nesta sexta-feira, 29, que irá retirar as regiões de Presidente Prudente e de Sorocaba da fase vermelha (o mais restritivo) do plano paulista de flexibilização da quarentena. Esse programa gerencia os níveis de restrição a atividades comerciais durante a quarentena. Essas duas regiões voltarão para a fase laranja, em que atividades não essenciais podem funcionar, com horários e públicos reduzidos.

Por outro lado, na região de Ribeirão Preto, que estava na fase laranja, os técnicos do governo observaram uma piora nos indicadores de saúde, em especial a taxa de ocupação de leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), que ficou acima de 82%. Por isso, a região voltou para a fase vermelha do Plano, a mais restritiva.

Leia Também Pazuello diz que transferência de pacientes é única solução para reduzir fila da covid-19 em Manaus

Nas demais regiões do Estado, não houve reclassificações. A expectativa é que o atual modelo de restrições, que impõe o encerramento das atividades comerciais não essenciais das 20h às 6h e aos fins de semana, seja mantido ao menos até o próximo dia 8.

O secretário estadual da Saúde, Jean Gorinchteyn, viu melhora nos índices que indicam a expansão da epidemia nesta semana, a quarta semana epidemiológica do ano, em relação à semana anterior. Medidas sanitárias ajudam e colaboram para que possamos salvar vidas”, disse.

A taxa de ocupação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Estado está em 69,9% e na Grande São Paulo, 69,4%. É uma pequena oscilação para baixo, após as taxas ficarem acima de 70% nas últimas quatro semanas.

Ao todo, o Estado contabiliza, nesta sexta-feira, 1.759.957 casos confirmados da doença, com 52.722 mortes por covid-19. Há 5.907 pessoas internadas em leitos de UTI no momento, além de outras 7.206 internadas em leitos de enfermaria. A taxa de ocupação dos leitos de UTI no Estado é de 69,9%. Na região metropolitana de São Paulo, a taxa é de 69,4%.

Sobre as novas restrições, o secretário estadual de Desenvolvimento Regional, Marcos Vinholi, disse que os municípios estão colaborando com as regras de restrição. “A imensa maioria (dos municípios) não só segue o Plano São Paulo como trabalha em uma articulação municipal para que a pandemia possa ter um arrefecimento no seu território.”