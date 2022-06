Prevenção e olhar integral no cuidado da saúde

A Atenção Primária à Saúde (APS) ganhou visibilidade durante a pandemia e se tornou conceito fundamental na prevenção e identificação precoce de doenças, facilitando o tratamento e garantindo qualidade de vida ao paciente. Na rede de clínicas Meu Doutor Novamed, do Grupo Bradesco Seguros, esse tipo de abordagem já era uma realidade antes de a covid-19 jogar luz sobre o tema.

Quando o assunto ganhou repercussão global, o resultado foi uma forte expansão durante o período da pandemia, com a rede de clínicas, que integra a Atlântica Hospitais e Participações, chegando a 28 unidades em sete Estados.

"Desde o início da pandemia, a Meu Doutor Novamed praticamente dobrou de tamanho, com a inauguração de 13 clínicas. O sucesso da expansão está na eficiência do modelo de assistência voltado ao cuidado integral do paciente em todas as suas necessidades. Uma rede com os princípios da atenção primária à saúde, resolutiva, eficiente e apta a apoiar o usuário na sua jornada de saúde. Essa abordagem diferenciada se destaca pela elevada satisfação dos pacientes", comenta Carlos Marinelli, diretor-geral da Meu Doutor Novamed.

A rede caminha para superar a marca de 1 milhão de atendimentos desde o início de suas operações, em 2015. A premissa é que o atendimento, coordenado por um médico de família e uma equipe multidisciplinar, vá além de diagnóstico, tratamento e reabilitação, abrangendo também a prevenção.

"O modelo de atenção primária é a chave para uma assistência baseada na responsabilidade de uma coordenação do cuidado com excelência, dando enfoque na saúde e na prevenção de doenças. A rede de clínicas Meu Doutor Novamed busca garantir uma experiência completa na promoção da saúde, prezando pelo cuidado integral do paciente e facilitando o acesso dele ao atendimento", explica Aline Thomasi, superintendente da Meu Doutor Novamed.

Esse tipo de atendimento, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), é capaz de resolver cerca de 80% das demandas, reduzindo em 17% as internações e em 29% a procura por serviços de urgência.

Além de as unidades oferecerem exames laboratoriais, de imagem e cirurgias ambulatoriais, disponibilizam o histórico clínico por meio do uso de prontuário eletrônico, o que possibilita um olhar mais integral do histórico do paciente. A Meu Doutor Novamed atende beneficiários da Bradesco Saúde e Mediservice, além de pacientes particulares. E também atua no modelo in company, com clínicas instaladas dentro das empresas, dedicadas a cuidar de seus funcionários.