Prevenção se torna a palavra-chave para um futuro mais sustentável da saúde

A transformação na área de saúde se encaminha para um futuro em que o foco esteja cada vez mais na prevenção. Nessa perspectiva, o modelo de cuidado integrado, que acompanha o paciente por toda a sua jornada de atendimento e tem como pilares a promoção de saúde, a prevenção e a atenção primária, se mostra como uma alternativa importante também no setor privado. A sua aplicação será tema de debate no Summit Saúde & Bem-Estar 2022, promovido pelo Estadão, entre os dias 17 e 21 de outubro.

De acordo com o diretor do Sistema de Saúde Einstein, Dr. Eliézer Silva, o cuidado integrado prevê o profundo conhecimento sobre a saúde de um indivíduo ou de uma população, o que permite um planejamento adequado quanto a consultas com especialistas e exames, por exemplo. “No cuidado integrado, o sistema conduz o paciente de acordo com as necessidades dele. O acompanhamento de um médico de família permite ter essa visão global sobre a saúde do indivíduo, porque tudo está conectado.”

Silva ressalta que o paciente pode ter a sensação de perda de autonomia neste tipo de jornada de atendimento, no entanto, é preciso destacar as vantagens de ter esse olhar continuado sobre sua saúde. “Ao manterem o foco em adotar hábitos de vida mais saudáveis, as pessoas adoecem menos e precisam usar menos o sistema de saúde.”

Segundo o diretor, cerca de 85% das condições de saúde que uma pessoa desenvolve podem ser tratadas em nível de atenção primária. "Obviamente 15% necessitam de um cuidado especializado, então o médico de família vai encaminhar esse paciente à atenção secundária, que nada mais é que o cuidado de especialistas.”

Para o sistema, além de diagnósticos mais rápidos e assertivos, a equipe de saúde tem a possibilidade de estruturar o atendimento com os dados de utilização do paciente, evitando, por exemplo, gastos com a repetição de exames ou de estratégias terapêuticas ineficazes.

O benefício do cuidado integrado já vem sendo percebido por empresas, que procuram o modelo para o atendimento de seus funcionários. “A preocupação com os colaboradores se tornou uma das principais pautas dos CEOS. E o cuidado integrado, com foco na promoção de saúde, na prevenção e na atenção primaria permite um tipo importante de retorno, com o bem-estar das pessoas, maior produtividade e menor custo relacionado ao benefício de saúde”, pontua Silva.

Dr. Eliézer Silva será um dos palestrantes no dia 17 de outubro, primeiro dia do summit, às 11h45, no painel “Cuidado Integrado: O olhar para a Prevenção”. Ele estará ao lado de Gabi Brazão, líder da comunidade de saúde do plano de saúde Alice, para debater como o modelo focado na prevenção ocupará um espaço relevante no futuro da medicina. Para acompanhar a transmissão online do evento, inscreva-se em https://summitsaude.estadao.com.br/sobre-o-evento-2022/.