Prevent Senior concentra 58% das mortes em SP; Prefeitura pede intervenção em hospitais da rede

SÃO PAULO E BRASÍLIA - A rede Prevent Senior concentra 79 das 136 mortes (58%) já registradas por coronavírus no Estado de São Paulo. No total, o Brasil já tem 201 óbitos confirmados pela doença. A Prefeitura da capital paulista disse ter pedido intervenção sanitária na Prevent ao governo estadual, que ainda vai analisar o pleito. A rede particular, voltada para idosos, disse seguir os protocolos da Organização Mundial da Saúde (OMS) e negou que o número registrado seja alto.

"Ali é um fenômeno, porque um determinado empresário tinha que fazer um plano de saúde só para idoso. Como os idosos compram, ele fez uma carteira muito idosa. O hospital inteirinho é de idoso. Entrou o corona dentro de um hospital só de idosos, é um ponto fora da curva. Eles não conseguiram segurar ali dentro", disse o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Ele afirmou ainda que, se os idosos estivessem espalhados em diferentes locais da cidade, a transmissão teria sido menor.

"O que você não quer? Aglomeração é a primeira. A segunda é aglomeração de idosos. A terceira é aglomeração de idosos todos doentes. A quarta é que esses idosos não possam sair desse lugar. E a quinta é que entre o vírus nesse ambiente. Isso aqui é um hospital na cidade de São Paulo onde tivemos 79 óbitos, chamado Sancta Maggiore. E isso daí serve muito para a Agência Nacional de Saúde (Suplementar, autarquia do governo responsável pelos planos), que não deveria ter autorizado isso, iniciou uma venda de plano de saúde chamada Prevent Senior, onde só vendia para pessoas acima de 60 anos", criticou o ministro.

Mandetta disse que as mortes foram em um único hospital, mas a Prevent Senior afirmou que foram em duas unidades, no Paraíso, zona sul, e em Santa Cecília, na região central. O Ministério da Saúde afirmou estar preocupado com a aglomeração de idosos em hospitais, asilos e outros locais de atendimento para pessoas acima de 60 anos, parte do grupo de risco do vírus.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que solicitou à Secretaria Estadual da Saúde, na última sexta-feira, 27, uma intervenção sanitária temporária em três unidades da Prevent Senior. Quando começaram a ser registradas mortes na rede, a pasta fez uma investigação nos hospitais, com técnicos da Vigilância Sanitária, e informou ter encontrado quadro de superlotação, incorreção no isolamento de contaminados e poucos profissionais. A rede foi autuada, mas as mortes continuaram.

O governo estadual informou que o Centro de Vigilância Sanitária (CVS) está em contato com a Prefeitura para obter o relatório referente à situação epidemiológica do Hospital Sancta Maggiore. Uma visita feita pela equipe do CVS havia constatado que a unidade estava em conformidade com legislação sanitária.

CEO da rede particular diz que nº de mortos não é alto

Fernando Parrillo, CEO da Prevent Senior, afirmou ao Estado que os hospitais da rede estão seguindo o protocolo da OMS. “Logo que começou a epidemia na China, nós começamos a conversar com pessoas nesses países e seguimos o que eles fizeram que deu certo, que foi o isolamento dos pacientes que tinham o problema. Seguimos o que fizeram todos que conseguiram controlar os seus casos.”

Ele negou que o número de mortos na rede -- 79 em dois hospitais (Sancta Maggiore do Paraíso e de Santa Cecília) -- seja um número alto. “Temos padrões de transparência e estamos notificando todos os casos. Obviamente temos um problema estrutural no Brasil inteiro de termos testes. Mas a nossa taxa de mortalidade para os casos críticos está abaixo da média observada em outros países, que é de 15%. A nossa é de 12%”, afirmou, sem citar os casos totais atendidos pelo grupo. Afirmou apenas que a rede tem 470 mil beneficiários, todos idosos.

Sobre o pedido da secretaria municipal e a declaração do ministro Mandetta, disse que “causaram espanto” porque os laudos emitidos pelo governo não tinham indicado nenhum problema.