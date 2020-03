Contra o coronavírus, Itália anuncia ampliação da área de quarentena para todo o país

O primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, anunciou na tarde desta segunda-feira, 9, a ampliação da área de quarentena para o todo o país com objetivo de combater o avanço do novo coronavírus. Com isso, as restrições de deslocamento que valiam em províncias no norte italiano passam a ser adotadas em todo o país. Acompanhe as últimas sobre o coronavírus notícias em tempo real.

Um novo decreto do governo exigirá que todas as pessoas na Itália irão precisar demonstrar a necessidade de trabalhar, condições de saúde ou outros motivos para viajar para fora das áreas onde vivem. "Não haverá apenas uma zona vermelha. A Itália estará protegida em todo o seu conjunto", disse Conte a repórteres, referindo-se a um bloqueio de áreas no norte. "Haverá a Itália" como uma área protegida, disse ele.

"Todos devemos desistir de algo pelo bem da Itália. Temos que fazer isso agora e só conseguiremos se todos colaborarmos e nos adaptarmos a essas medidas mais rigorosas", falou Conte. O primeiro-ministro acrescentou que todos os eventos esportivos - incluindo jogos de futebol - estão sendo suspensos em todo o país. Todas as escolas e universidades, que foram fechadas em todo o país na semana passada, não serão reabertas antes do próximo mês.

Os passageiros que partem em vôos, exceto visitantes temporários, terão que se justificar, assim como todos os que chegam de avião. Existem controles nas estações de trem para verificar as temperaturas. Os navios de cruzeiro são proibidos de atracar em vários portos.

A Itália registrou 1.807 novos casos confirmados de coronavírus - para um total de 9.172 casos confirmados desde o início da epidemia. Com os números mais recentes, a Itália superou a Coréia do Sul (7478 casos) como o país com mais casos fora da China. O número de mortos na Itália também aumentou de 97 para 463.

No último domingo, Conte anunciou a quarentena obrigatória na região da Lombardia e também em 14 províncias. O bloqueio atingia cidades como Milão e Veneza - e tinha previsão de prosseguir até o dia 3 de abril.

Conte afirmou que as medidas adotadas há apenas dois dias em grande parte do norte não eram mais suficientes e que teriam que ser estendidas a todo o país a partir de terça-feira. "Fique em casa", disse Conte.

“Não há mais vida noturna; não podemos mais permitir isso, pois são ocasiões de contágio ", afirmou o primeiro-ministro. As restrições são semelhantes às aplicadas anteriormente na região mais afetada da Lombardia e em 14 outras províncias.

Bares e restaurantes devem fechar após às 18h. As reuniões públicas também estão proibidas - inclusive aquelas de caráter religioso, como casamentos e velórios. Também serão limitadas as visitas aos hospitais e centros de saúde. O decreto também prevê que as pessoas fiquem a pelo menos um metro de distância das outras em mercados e restaurantes.

É a primeira vez que uma medida de isolamento é adotada em todo um país. A China tinha tomado atitude semelhante, mas que se restringiu apenas à província de Wuhan, epicentro do surto do novo coronaírus.

Reação mundial

No Brasil, João Gabbardo, secretário-executivo do Ministério da Saúde, considera a medida italiana "extremamente radical". Mas ele ponderou que o ministro da Itália deve ter tomado essa decisão baseado no preocupante aumento do número de casos. No Brasil, não há expectativa de medida semelhante.

A Tunisia suspenderá todos os voos e envios para a Itália, exceto para a cidade de Roma. A Tunísia anunciou na segunda-feira que havia confirmado mais três casos de coronavírus, elevando para cinco o número total no país, dos quais quatro haviam chegado recentemente de Itália.