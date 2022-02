Produtos de limpeza naturais ganham adeptos preocupados com o bem-estar

Você nunca colocaria produtos tóxicos para dentro do seu corpo. Isso é certo. No entanto, algumas práticas corriqueiras podem pôr nossa saúde em risco a depender se estamos atentos ou não para essa questão. No caso de produtos de limpeza para a casa, esse contato se dá, principalmente, através da pele e do sistema respiratório. Por isso mesmo, muitas pessoas buscam alternativas para minimizar os problemas.

“Um dos desafios que temos no Brasil é que aqui a limpeza é terceirizada. Não somos eu e você que botamos a mão na massa. Diferentemente de lá fora. Justamente por isso, acho que esse segmento é mais evoluído lá. E a gente está tão acostumada que a limpeza tem de ser agressiva, que tem de ter aquele cheiro forte, que a gente está morrendo ao achar que está desinfetando. Temos de desmistificar isso”, conta Becky Weltzien, sócia-diretora da Bio Wash. A marca foi uma das pioneiras no conceito de limpeza verde, que preza por produtos naturais, veganos e sustentáveis para a faxina do lar.

Lembro da primeira vez em que vi minha mãe mexendo com água sanitária para lavar alguma coisa em casa e reparei nas chamativas luvas amarelas de borracha. Em resposta à minha curiosidade, ela falou sobre o cheiro forte que o produto deixa na mão. Porém, muito mais do que os problemas da inalação, o produto pode causar alergias e até queimaduras se tiver contato direto com a pele. Isso além dos diversos problemas que pode gerar caso seja misturado com um agente de limpeza.

Se, por um lado, a pandemia fez com que os casos de intoxicação aumentassem – segundo a Anvisa, mais de 23% durante janeiro e abril de 2020 em comparação com o mesmo período de 2019 –, por causa do exagero de esterilizar a casa, por outro, foi durante esse momento que muitas pessoas passaram a se importar com outras informações além do preço e do aroma dos produtos. “As pessoas em casa passaram a ter de conviver com produtos sintéticos e a sentir seus efeitos: alergias, irritações e até mesmo intoxicações causadas por eles”, explica Marcelo Ebert, sócio-fundador da empresa YVY Brasil.

Com a empreendedora Nicole Berndt, a descoberta aconteceu um pouco mais cedo. “Em 2016, eu estava muito estressada, passando por uma transição de carreira, e comecei a ter várias alergias. Em busca de soluções, o meu médico da época falou para eu repensar tudo, inclusive os produtos de limpeza para roupas.”

Na busca, ela conheceu o conceito do lixo zero e decidiu aplicar tais princípios no seu dia a dia. O resultado foi o canal Casa Sem Lixo, do qual ela, o marido Paulo e os dois filhos do casal, Théo, de 11 anos, e Nina, de 6, fazem parte.

“Acho que o ponto é fazer as pessoas entenderem que não é só economizar os recursos do planeta, mas também economizar nas suas despesas principais. O simples fato de começar a produzir em casa os produtos de limpeza fez uma economia gigante na nossa conta”, afirma Paulo, que ainda cita a economia dos remédios. “É um tanto de produto químico que usamos e que estraga nossa pele, para daí usarmos mais produtos químicos para corrigir o que foi afetado. Você não vai na causa, vai na consequência.”

SUSTENTABILIDADE

De modo geral, veganos, alérgicos, donos de pet e famílias com bebês pequenos são os maiores públicos do mercado de produtos naturais. Afinal, todos buscam soluções que afetem menos a pele dos animais e dos moradores. Porém, é possível ver o crescimento da demanda entre aqueles que buscam ter uma vida mais sustentável e, assim, se preocupam com o meio ambiente.

De acordo com a Associação Brasileira das Indústrias de Produtos de Higiene, Limpeza e Saneantes (Abipla), anualmente, no Brasil, são produzidos mais de 3 bilhões de litros de produtos de limpeza, sendo 400 milhões de frascos plásticos de uso único. A bióloga Camila Victorino, que criou o blog Pensando Ao Contrário em 2012 para dividir alternativas para um mundo sustentável, tenta mudar esse cenário.

“Segundo a minha mãe, eu sempre me interessei por reciclagem, plantas, animais. Virei vegetariana bem cedo e hoje sou vegana”, conta ela. “Para mim, a necessidade de fazer os produtos caseiros veio justamente porque queria algo que fosse muito natural e que eu ainda não encontrava para vender. Mas também porque eu queria trazer o veganismo para as pessoas que não tivessem como achar”, explica.

Assim, ela passou a produzir a maioria dos seus produtos de limpeza para a casa: desde lava-louças até desinfetantes – algo muito comum na era do Faça Você Mesmo. No entanto, não é todo mundo que tem tempo ou vontade de fazer isso. Além disso, o aspecto psicológico de ver uma embalagem caseira e sem cheiro ou cor de limpeza ainda atua fortemente na hora da escolha.

Por isso, Marcella Zambardino, co-CEO e sócia-fundadora da empresa Positiv.a, investe em embalagens amigáveis e atrativas. “Sempre tive um incômodo muito grande com os produtos de limpeza nos mercados e eu tenho um perfil de transformar meus incômodos em solução”, diz. Depois de um tempo morando na Itália e percebendo as possibilidades de ter uma vida sustentável, ela decidiu criar a empresa, que hoje é a única de produtos de limpeza certificada pelo Sistema B – tipo de negócio que equilibra propósito e lucro, considerando o impacto de suas decisões em seus trabalhadores, clientes, fornecedores, comunidade e meio ambiente.

Em 2017, ela conta que a empresa percebeu que era preciso investir em educação, em conscientização pela comunicação. “Passamos a escrever muitos textos para o blog da marca, porque entendemos que as pessoas precisavam primeiramente entender o problema que existia no produto de limpeza tradicional, para aí sim entenderem por que a Positiv.a existia”, explica.

POSTURA DE VIDA

Nicole, do Casa Sem Lixo, acredita que a decisão de mudar passa por refletir sobre a limpeza em si e entender as consequências da escolha dos produtos para a casa. “Eu acredito que a nossa noção de limpeza vai de qual é o custo para uma casa estar limpíssima. Há um custo de inalação, um custo daquilo que a gente envia pelo ralo e vai parar nos rios e mares e tem o custo da nossa pele. Então quando a gente entende isso, começa a questionar o que é uma casa limpa mesmo”, afirma Nicole.

Ao que tudo indica, o questionamento passou a ser feito por muitos brasileiros também. De acordo com o estudo Crescimento do Consumo Sustentável Online, conduzido pelo Mercado Livre, nós representamos 56% dos consumidores latino-americanos interessados em mercadorias com proposta sustentável entre junho de 2019 e maio de 2020. No mesmo período, a plataforma registrou 150 mil novos compradores nessa categoria, dos quais 81 mil são do Brasil.

Como toda tendência, a mudança não necessariamente será de um dia para o outro. Porém está ocorrendo. “É importante ter em mente que, assim como o processo de formação dos nossos atuais hábitos foi desenvolvido ao longo de toda a nossa vida, a transição para estilos de vida mais saudáveis e a adoção de práticas mais conscientes também é um processo longo, que deve ser aplicado aos poucos”, lembra Fernanda Iwasaka, analista de Conteúdos e Metodologia do Instituto Akatu. No meio tempo, seguimos tentando.

Testamos 8 marcas naturais; confira o resultado

Durante três semanas, testamos 8 marcas de produtos: Positiv.a, Bio Wash, YVY Brasil, Um Ultra Moléculas, Garoa Eco, Bio Z Green, Tao e Amway. Contamos abaixo algumas das nossas percepções sobre elas.

Prós

Existem diversas opções de produtos, para limpar todas as partes da casa. Além disso, eles são muito concentrados e multiúso, o que diminui consideravelmente o número de itens guardados na área de serviço.

A maioria dos produtos é elaborada à base de água, óleo de coco, bicarbonato de sódio e óleos essenciais. Após lavar muitos itens, é notável a diferença que isso faz para a pele das mãos.

De modo geral, todas as marcas demonstram uma preocupação com a embalagem, procurando alternativas recicláveis.

Ambientes e roupas ficam com um cheiro agradável. Podem ser cítricos ou remeter a ingredientes como lavanda e canela. A limpeza ganha ares de aromaterapia.

Contra