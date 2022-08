Psicoterapia é ponto crítico na saúde mental de empresas e colaboradores

Em 27 de agosto é celebrado o Dia do Psicólogo, profissão que ganhou ainda maior destaque durante a pandemia. Tatiana Pimenta, CEO e fundadora da Vittude, falou sobre a importância da data e da necessidade de todos cuidarem da saúde mental. "Esse dia é uma conquista para todos os profissionais: a regulamentação da profissão, sancionada em 27 de agosto de 1962 pelo então presidente João Goulart", conta.

A data se tornou oficial em 2016, após a sanção da Lei 13.407/2016 pela Presidência da República. "Além de ajudar as pessoas a aliviar as suas angústias, o psicólogo decifra as nuances da mente humana. Portanto, um dia para reconhecer o impacto desse profissional na vida da população como um todo é mais que merecido", acrescenta Tatiana.

Pioneira no oferecimento de serviços de Psicologia online, a Vittude tem o propósito de quebrar estigmas e democratizar o acesso de cuidados de saúde mental a empresas e pessoas, assim como conectar profissionais qualificados a esse universo.

Apesar de ser uma ciência ainda nova - surgiu há cerca de 200 anos -, a Psicologia tem apresentado um enorme avanço. "Tudo é muito recente. Se pensar na evolução do próprio atendimento, antes tinha a necessidade de ir ao consultório do profissional e hoje conseguimos fazer a conexão online", informa a fundadora da Vittude.

A empresa teve papel fundamental em sensibilizar os profissionais de Psicologia e as entidades de classe sobre a importância da terapia online para a democratização do acesso a serviços de saúde mental. De acordo com o Datasus, cerca de 50% dos municípios brasileiros não contam com profissionais de Psicologia.

Por causa da necessidade constante de estudos, muitos psicólogos optam por estabelecer residência e atuar clinicamente em capitais e grandes centros, o que deixaria moradores de pequenas cidades desassistidos. Com a possibilidade de atendimento virtual, mesmo quem mora em municípios que não tenham os profissionais pode ter um acompanhamento qualificado.

A Vittude teve atuação essencial nos debates e na aprovação da regulamentação da terapia online, em 2018. As demais áreas da saúde só vieram a ter uma regulamentação a partir de abril de 2020, com a chegada da pandemia. "Desde nosso início de operação, acreditamos que valorizar o profissional de Psicologia é chave para que possa haver qualidade da prestação de serviço, além de contribuir para suas carreiras", avalia Tatiana.

Desde a pandemia, a healthtech cresceu 12 vezes em receita. Em seis anos de atuação, a Vittude já realizou 500 mil consultas. São cerca de 2,9 mil psicólogos que receberam pelo menos um paciente pela plataforma. Os atendimentos geraram mais de R$ 32 milhões de renda a esses profissionais.

Ambiente corporativo

A CEO da Vittude avalia que ainda é preciso muita consciência e educação. "Precisamos disseminar conhecimento sobre o assunto e mostrar para as pessoas o real valor do cuidado com a saúde emocional."

A startup investe também em pesquisas e estudos para entender a demanda das empresas e das pessoas. Em parceria com a Pulses, a Vittude ouviu três mil profissionais, de níveis e áreas diversas, entre setembro do ano passado e abril deste ano. O estudo indicou que 81% dos profissionais se sentiram extremamente exaustos ao fim do dia nesse período. Ainda, 60% relataram falta de disposição para trabalhar e 67% sentem que precisam provar seu valor no trabalho.

Os números demonstram a importância de cuidar da saúde mental. E, mais fundamental ainda, é realizar esse tratamento sempre antes de o quadro se agravar. "É importante chegar às pessoas quando elas ainda estão saudáveis e ensiná-las a gerenciar o estresse, estabelecer seus limites, compreender suas emoções e desenvolver habilidades socioemocionais como a inteligência emocional no ambiente de trabalho", ensina Tatiana

Burnout

A Síndrome de Burnout foi incluída na lista de doenças mentais desde janeiro deste ano. Conhecida também como Síndrome do Esgotamento Profissional, ela surge quando acontecem situações de trabalho extremamente desgastantes. Em casos mais graves, pode levar à aposentadoria por invalidez.

Para Tatiana, as empresas precisam cuidar melhor da saúde mental de seus colaboradores. Diante do contexto de mercado, não bastam apenas ações pontuais. As empresas precisam criar programas de saúde mental em três frentes principais: diagnóstico, educação e psicoterapia. "Acreditamos que o investimento na criação e melhoria de programas sólidos de saúde mental, pautados nesses pilares, será cada vez mais crítico. Podemos fazer até uma analogia de que programas de saúde mental serão o novo EPI (equipamento de proteção individual) para colaboradores e empresas do futuro."