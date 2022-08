Qual o melhor óculos escuros para proteger a visão nos dias de sol?

No Pergunte ao Especialista desta semana falamos sobre fotoproteção. Se você também tiver alguma dúvida sobre saúde, bem-estar, exercício físico ou nutrição, escreva para ana.lourenco@estadao.com ou envie uma DM para o nosso Instagram.

Que tipo de óculos de sol devo usar? Como proteger devidamente minha visão em dias ensolarados?

Rodrigo Ramalho, Rio de Janeiro

Responde Amanda Sanchez, oftalmologista formada pela Faculdade de Medicina da Universidade

de São Paulo (FMUSP), especialista em Plástica Ocular e Cirurgia Refrativa

A escolha dos óculos de sol vai muito além de modelo, gosto ou estilo. Quando falamos de fotoproteção, o primeiro aspecto a ser considerado é a qualidade.

Para isso, não basta que suas lentes sejam escuras, elas precisam bloquear a radiação ultravioleta (UV) do Sol – o que é impossível saber só de olhar para as lentes. Por isso, dê preferência para óticas e marcas de confiança.

Os óculos devem vir com um certificado ou selo informando sobre a proteção. E se você ainda tiver dúvidas, é possível levá-los ao seu oftalmologista para que ele possa verificar.

Algumas lentes de contato também oferecem proteção UV. No entanto, vale lembrar que elas protegem uma pequena região do olho, deixando grande parte do globo ocular e as pálpebras totalmente descobertas.

Para complementar a proteção dos óculos, é fundamental fazer uso de chapéus e protetores solares – que devem ser aplicados inclusive na região das pálpebras.

Mantenha as consultas oftalmológicas sempre em dia e busque informações com o seu oftalmologista para cuidar corretamente dos olhos.

A exposição à luz solar pode levar a problemas não apenas estéticos, como também ao prejuízo da visão e até mesmo a doenças que ameaçam a vida, como câncer de pele nas pálpebras, pterígio, catarata e degenerações na retina.