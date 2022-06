Qual tênis é o melhor para correr?

A qual tênis eu devo dar preferência para correr?

Gustavo Reis, São Paulo, SP

Responde André Cordeiro, fisiologista e professor de educação física

Leia Também Quer começar a correr? Veja o que os iniciantes precisam saber

Cada tênis tem uma anatomia. Para pessoas que não vão fazer treinos longos, ou correr mais de 20 km, o ideal é que elas priorizem o conforto.

O principal ponto do tênis é a entressola, que fica logo acima do solado. Cada marca tem a sua tecnologia, e é essencial que ela seja analisada, porque amortece e distribui a pressão da pisada em todo o tênis. Ela precisa ter um retorno de energia, como uma mola. Ou seja, quanto maior for esse retorno da mola, melhor e mais eficaz.

Recomendo um tênis híbrido, que garanta conforto, mas traga velocidade e performance. Porque se você não está acostumado a correr e comprar tênis com placas de carbono (tecnologia que garante estabilidade, ajuda no impulso e reduz a pressão da articulação) ou que tenha entressolas muito altas (recomendados para profissionais), a chance de você sofrer uma lesão é grande. Isso não significa que o seu tênis não precisa ter amortecimento.

O solado é importante quando levamos em conta o lugar da corrida. Aqueles com mais aderência são indicados para quem corre na rua. Já para a esteira, um tênis mais leve funciona.

Para o conforto, leve em consideração a palmilha, que pode ser grossa, fina, fixa ou removível. Sua função é absorver a transpiração e auxiliar na estabilidade do pé. Então um cabedal (parte central do tênis) bem justo ao pé e uma palmilha fixa, que é aquele tênis que veste como uma meia, para mim, são os melhores para correr.

Quer ver sua dúvida respondida aqui? Mande para ana.lourenco@estadao.com ou pelo Instagram @bemestarestadao