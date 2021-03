Amplia leito e diminui hoje, mas amanhã aumenta de novo, diz responsável por controle de vagas em SP

Com sucessivos recordes de internação, o Estado de São Paulo tem 89,9% de lotação das UTIs e a gestão João Doria (PSDB) endureceu as medidas restritivas na tentativa de frear o vírus. Prefeituras paulistas reportam a morte de pelo menos 88 pacientes da covid-19 na fila por leito este mês, em 24 municípios. Segundo Domingos Guilherme Napoli, gerente médico da Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde (Cross), da Secretaria paulista da Saúde, a nova variante - de Manaus - é muito mais transmissível e o número de casos segue tendência de forte crescimento.

Leia Também Brasil bate novo recorde com 2.798 mortes pela covid em um dia e tem 116 óbitos por hora

A maior demanda fez o setor de regulação de vagas reforçar a equipe, com aumento do número de médicos de 22 para 50. Outro desafio, de acordo com ele, tem sido a maior permanência dos pacientes na internação. "Ontem (segunda-feira, 15), foram 2,2 mil atendidos que passaram pela regulação (o que inclui demandas não covid). Na primeira onda, era menos da metade", afirma Napoli ao Estadão.

Leia trechos da entrevista:

O que é a Cross?

É uma central de regulação que trabalha com solicitação de transferência de pacientes e com possibilidade de vaga. Ela não cria vagas. Todo caso é avaliado (por um médico) segundo o grau de urgência (que, depois, submete a um sistema, onde faz uma busca por vagas nos municípios vizinhos). Passado algum tempo, vão chegando outros casos. O que não regulou vai ficando pendente, é revisado, reposicionado e assim por diante. Ontem (segunda-feira, 15), foram 2,2 mil atendidos que passaram pela regulação (o que inclui demandas não covid). Na primeira onda, era menos da metade.

Somente o Estado controla?

Esse sistema nós cedemos para cidades grandes, como Sorocaba, Ribeirão Preto, Guarulhos, a cidade de São Paulo. Essas centrais municipais regulam a demanda dentro do município. Quando não conseguem, aí pedem para nós (para transferir para outra cidade).

A demanda mudou nas últimas semanas?

A velocidade de regulação que antes era 50 km/h, agora está 180 km/h. Essa variante nova é muito transmissível, o pessoal rapidamente adoece. E essas pessoas, quando alocadas, seja na enfermaria, seja na UTI, utilizam aquele leito por mais tempo. Um leito que receberia 4 ou 5 pacientes no mês, agora fica ocupado por dois pacientes, 15 dias para cada um. Duplicou o número de casos. Até o fim de semana, pelos cálculos aqui, vai triplicar em relação a fevereiro.

Quantas solicitações a central tem recebido para covid-19?

Hoje tenho cerca de 2 mil casos no Estado inteiro aguardando resposta (entre emergência, urgência e outras demandas).

Como diminuir esse número de solicitações?

Se você diminui o contágio. Para diminuir o contágio, é lockdown. Onde foi feito isso e estava crítico até um tempo atrás foi, por exemplo, Araraquara.

E quando tem ampliação de leito?

Quando tem ampliação de leito, diminui hoje, mas amanhã começa a aumentar de novo (pela alta transmissão da doença nesta segunda onda e o tempo maior de internação).

O que acontece com esses pacientes que estão na fila?

Ninguém está desassistido. Estão dentro de uma instituição que presta assistência. Óbvio que, se não conseguem agora (uma UTI, por exemplo), daqui 10 minutos pode ser mais grave, daqui 10 horas mais. Se a gente tivesse vaga para todo mundo, não precisaria regular.