Quantos autistas somos no Brasil?

Há nesse domicílio uma pessoa que tenha sido diagnosticada como autista por um profissional de saúde? Assim cada um dos 80 mil recenseadores do IBGE vai abordar, pela primeira vez no censo nacional, a questão do autismo. A coleta de informações nos mais de 75 milhões de domicílios entre os 5.568 municípios do País foi iniciada agora em agosto e segue até o fim de outubro. O último censo foi em 2010.

A falta de números oficiais faz com que as estatísticas sobre TEA no Brasil sejam montadas em cima de dados gerados por organizações internacionais, em que a prevalência estimada é de 1 para cada 44 nascimentos – ou seja, algo como 2 milhões de autistas no País. A pergunta que vai ser feita pelo IBGE segue o modelo do Grupo de Washington, composto por institutos oficiais de estatística e organizações da sociedade civil dentro da Comissão de Estatística da ONU, que visa uma padronização das definições, conceitos e metodologia de pesquisa sobre a população PCD.

Os primeiros números oficiais nacionais foram municipais ou estaduais. Foi só em 2020 que a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA) foi instituída como um documento nacional de expedição gratuita, que precisa ser renovada a cada cinco anos. Em Santa Catarina, por exemplo, de fevereiro de 2020 a junho de 2022 foram emitidos mais de 5 mil documentos, que garantem prioridade no atendimento público e particular.

A lei de 2020 tem origem em um projeto de lei de 2017 e, em ambos os casos, a articulação foi feita por pessoas que possuem um grau de parentesco com alguém no espectro. O PL de 2017 chegou através da deputada Rejane Dias (PT-PI), mãe de uma criança autista, e a lei sancionada que criou o CIPTEA foi batizada de lei Romeo Mion, filho autista do apresentador de televisão Marcos Mion.

A inclusão da pergunta teve sua permanência garantida pela movimentação de associações de familiares e de pessoas com TEA, já que as primeiras declarações do presidente da República e da presidente do IBGE indicavam um veto no texto para as perguntas sobre autismo na Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios, o PNAD Contínuo.

Com a inclusão da questão, uma nova conversa sobre a abordagem: como evitar ainda mais estigmatização? O departamento de Comunicação Social do IBGE garante a não individualização das informações e o respeito ao sigilo e à privacidade de dados, uma vez que o dispositivo móvel usado pelos recenseadores criptografa o questionário assim que ele é encerrado.

Os resultados devem sair no próximo ano e vão permitir, além de um número oficial, cruzamentos de dados. Quantos somos, onde estamos, distribuição por faixa de renda e escolaridade. A partir daí, começa um novo debate que engloba o desenvolvimento e implementação de políticas públicas acessíveis para mais brasileiros.