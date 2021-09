Queiroga anuncia vacinação com 3ª dose para profissionais de saúde

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou no final da tarde desta sexta-feira, 24, que profissionais de saúde irão começar a ser contemplados com a terceira dose da vacina contra a covid-19. A medida vale para aqueles que foram imunizados com a segunda dose há ao menos seis meses.

A aplicação de dose adicional nos profissionais de saúde, segundo o ministro, também deverá ser feita preferencialmente com a vacina da Pfizer, assim como está sendo orientado para idosos e imunossuprimidos. Recentemente, a vacinação com a terceira tem levantado discussões em relação ao imunizante a ser administrado como reforço.

“Acabamos de aprovar a dose de reforço para profissionais de saúde, preferencialmente com a Pfizer, a partir de seis meses após a imunização completa”, escreveu Queiroga nas redes sociais. A reportagem aguarda mais informações do Ministério da Saúde, como o calendário de vacinação desses profissionais.

Nesta quinta-feira, 23, a Prefeitura de São Paulo permitiu que os profissionais de saúde se cadastrem na xepa para receber uma dose de reforço da vacina contra a covid-19. Os interessados devem ter mais de 18 anos e precisam ter tomado a segunda dose ou dose única há pelo menos seis meses.

Os trabalhadores devem apresentar comprovante de vínculo empregatício em serviço de saúde do município de São Paulo, documento de conselho de classe, comprovante de profissão, certificado ou diploma. Para se inscrever, basta comparecer à unidade de saúde mais próxima e informar nome e telefone.