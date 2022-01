Queiroga fala sobre necessidade de vacina, mas diz que governo não vai obrigar pais a vacinar filhos

BRASÍLIA - Depois de impedir a participação de jornalistas no evento realizado na manhã desta quarta-feira, 12, em Guarulhos (SP), para apresentar as primeiras doses da vacina pediátrica contra a covid-19, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, concedeu uma entrevista em que defendeu a necessidade de ampliar a cobertura da segunda dose dos imunizantes, em meio ao que ele considerou uma terceira onda da doença provocada pela variante Ômicron, mas voltou a dizer que os pais não serão obrigados a vacinar seus filhos.

Em ofício encaminhado ontem ao ministério, o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (Conass) pediu ao ministro que reconheça a existência de terceira onda da covid-19 no País e, a partir disso, adote um conjunto de medidas propostas pelos Estados para debelar previamente uma eventual crise no sistema de saúde público. Ao ser questionado pelos jornalistas, Queiroga afirmou: “Não há dúvida que temos um aumento de casos. Pode ser considerado, sim, uma terceira onda em função da Ômicron”.

Leia Também Brasil registra 97,2 mil novos casos de covid e 190 mortes nas últimas 24 horas

Em resposta ao avanço da nova variante nas cinco regiões do Brasil, o ministro apontou como resposta para lidar com a crise a ampliação da segunda dose nos Estados, assim como a adoção da política de autotestagem. A pasta da Saúde formulou nesta quinta uma nota técnica encaminhada à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) com pedido de liberação do autoteste no País, o que é proibido atualmente.

“A campanha de vacinação do Brasil é bem sucedida. Primeiro, (atribuo) à cultura vacinal da população; segundo à política do governo federal de não obrigar os brasileiros a tomar vacina, ninguém gosta de fazer as coisas obrigado. A liberdade é um pressuposto fundamental para o sucesso da nossa campanha de vacinação, e assim será. É assim que venceremos a pandemia”, completou em defesa do discurso do presidente Jair Bolsonaro de não tornar obrigatória a vacinação.

Queiroga ainda esclareceu que a implementação da política de autotestagem proposta pelo Ministério da Saúde será feita na rede privada, a partir das redes de farmácias que poderão adquirir os testes com o governo e vendê-los à população. “O objetivo é ampliar o acesso ao diagnóstico e é isso que nós queremos, por outro lado, em laboratórios e hospitais, há uma carência de testes em nível mundial. O Ministério da Saúde tem distribuído testes rápidos para os Estados e municípios”, disse Queiroga.

Segundo o ministro, o governo está preparado para reagir aos efeitos de um novo surto da doença no País. Ele cita, por exemplo, o fortalecimento do complexo industrial brasileiro durante a pandemia como um exemplo da capacidade de contenção do novo coronavírus. Queiroga relembrou que a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) passará a desenvolver nacionalmente o Insumo Farmacêutico Ativo (IFA), que permite produzir em solo brasileiro a vacina contra a covid-19.

“Se tivermos uma pressão sobre o sistema de saúde, da monta que tivemos em março e abril de 2021, o sistema estará muito mais preparado. Acompanhando o que tem acontecido em países que tem uma campanha de vacinação forte e um nível de população vacinada como o nosso, é possível ter-se a esperança de que não vamos ter tantos casos que requeiram hospitalização”, garantiu.

Ao ser questionado sobre a vacinação infantil, que terá início nesta sexta-feira, 14, com a chegada das primeiras doses do imunizante pediátrico ao Brasil nesta quinta, Queiroga voltou a defender a não obrigatoriedade de vacinar as crianças, mesmo diante da volta às aulas presencial. “O que nós queremos é que os pais decidam o que é melhor para os filhos. Nós não vamos obrigar os pais a vacinar os filhos. O Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra covid-19 decorre de uma situação de emergência sanitária”, afirmou.