Queiroga volta atrás e diz que dois casos de Deltacron estão em investigação, não identificados

O Ministro da Saúde Marcelo Queiroga voltou atrás e disse, na noite desta terça-feira, 15, que os dois casos de Deltacron estão em investigação, não confirmados. Na manhã da terça, o ministro afirmou que dois casos do híbrido da Ômicron com a Delta haviam sido identificados. Um deles no Amapá, outro no Pará. Agora, ele informou que o sequenciamento deve ser finalizado em breve pela Fiocruz.

“De qualquer forma, não há motivos para preocupação”, escreveu, no Twitter. “A OMS classificou a Deltacron apenas como variante para monitoramento (Vum) e não a considerou como variante de interesse ou preocupação, como foi o caso da Ômicron e da Delta, por exemplo”.

Pessoal, esclarecendo: os dois casos de Deltacron que citei mais cedo ainda estão em investigação e foram notificados ao @minsaude pelos Estados. O sequenciamento total do vírus deve ser finalizado nos próximos dias pelo laboratório de referência nacional da Fiocruz. — Marcelo Queiroga (@mqueiroga2) March 16, 2022

De manhã, na chegada ao prédio do Ministério, Queiroga afirmou que o País já havia identificado dois casos do híbrido. "Nosso serviço de vigilância genômica já identificou dois casos no Brasil. Um no Amapá, outro no Pará. E nós monitoramos todos esses casos", disse. "Essa variante é de importância e requer monitoramento", acrescentou.

Ainda de manhã, destacou a vacinação como principal maneira de combater a Deltacron. "As autoridades sanitárias estão aqui, diante dessas situações, para tranquilizar a população brasileira. As medidas são as mesmas. Se eu tivesse que indicar uma medida, é a aplicação da dose de reforço, é importante. Se você não tomou, procure a Unidade Básica de Saúde mais próxima de onde você mora", incentivou.

Em uma atualização de 10 de março, um banco de dados internacional de sequências virais relatou 33 amostras da nova variante na França, oito na Dinamarca, uma na Alemanha e uma na Holanda. Conforme relatado pela Reuters, a empresa de sequenciamento genético Helix encontrou dois casos nos Estados Unidos.

A Deltacron combina a proteína spike da variante Ômicron com o "corpo" da Delta.