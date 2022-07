Químio oral é uma ferramenta eficaz

A quimioterapia oral é um tipo de tratamento contra o câncer que, assim como o nome sugere, tem a medicação administrada pela boca por meio de comprimido, cápsula ou líquido. Após a ingestão, o medicamento é absorvido pelo intestino e incorporado à corrente sanguínea para matar as células cancerosas, explica o oncologista Wesley Pereira Andrade, membro da Sociedade Brasileira de Mastologia.

Para o paciente, a vantagem é poder tomar a medicação sem sair de casa, mas é importante seguir à risca os horários e dosagens indicados. Esse tratamento é recomendado para diversos tipos de câncer, como o de rim, de pulmão e de fígado, mas apenas um profissional poderá avaliar se é indicado para cada caso.

Segundo o especialista, além da quimioterapia oral ‒ que é como ficou popularmente conhecida a terapia antineoplásica oral ‒, existem outros dois tipos de medicação oral: a hormonioterapia e a terapia-alvo.

Na hormonioterapia, que pode ser usada para tratamento de tumores na mama e na próstata, a medicação busca inibir o crescimento do câncer pela retirada do hormônio de circulação.

“O câncer de mama é estimulado pelo hormônio feminino produzido pelo próprio corpo da mulher: o estrogênio. Então, ao se tomar a medicação, essa substância vai lá e se liga no receptor do hormônio, bloqueando, ou seja, o estrogênio já não tem mais como entrar dentro da célula e, consequentemente, a célula tumoral não irá se multiplicar”, exemplifica.

Já na terapia-alvo, os medicamentos agem para destruir diretamente as células doentes que formam um tumor. “É como se fosse uma quimioterapia mais inteligente, ela vai mais direcionada para aquelas células que têm receptor mutado que está estimulando o câncer”, explica Wesley

“Como as células normais não têm esse receptor, elas serão preservadas. É como se fosse um míssil teleguiado”, completa. É diferente do que acontece na quimioterapia oral, em que há a destruição tanto de células cancerosas como de células normais. Esse tratamento é indicado para diferentes tipos de câncer, como colorretal, melanoma e de pulmão.

Quimioterapia oral substitui a intravenosa?

Muitas vezes, a quimioterapia oral é usada de forma complementar à quimioterapia intravenosa – aquela que é aplicada diretamente na veia. Ou seja, o paciente faz o uso dos medicamentos orais em casa, mas segue indo ao hospital para a administração de outras medicações.

“A quimioterapia oral só substitui a quimioterapia venosa quando a mesma droga existe nas duas formas e o médico julga que apenas o medicamento oral basta. Entretanto, às vezes, o paciente pode precisar da quimioterapia venosa com outro tipo de medicamento.”

Segundo Wesley, a quimioterapia engloba uma série de medicamentos. “Existem centenas de quimioterápicos e nem todos eles que são intravenosos existem em versões por via oral. Então, quando existe a semelhança do venoso com o oral, a gente prefere dar o oral, mas em muitos casos ainda é preciso aplicar o medicamento na veia.”

Vanessa Fabrício, diretora médica do Ipsen Brasil, explica que há uma tendência para que novas drogas sejam desenvolvidas apenas na versão oral, especialmente por questões logísticas. “O Brasil é um país muito grande. Tem pessoas que moram distante dos centros de tratamento para câncer, então você dá a comodidade para elas receberem o tratamento em casa e visitarem o médico em períodos mais espaçados”, diz.

Em relação aos efeitos colaterais da quimioterapia oral, Vanessa explica que depende do tipo de medicação. “Existem muitos tratamentos diferentes, então cada um pode ter um tipo de efeito. Mas, às vezes, temos efeitos que a quimioterapia convencional também faz.”