Rebeca Andrade vai ajudar você a começar a se exercitar

Uma das recomendações dos especialistas para quem quer começar a praticar uma atividade física é ter a companhia de alguém para ajudar a não desanimar logo de cara. Então separe a roupa fitness e o par de tênis porque a partir da próxima segunda, 18 de julho, você pode contar com o incentivo de algumas das principais atletas do Brasil para mexer o corpo.

Rebeca Andrade, Ana Marcela Cunha, Etiene Medeiros, Raissa Rocha Machado e Fernanda Keller participam da Semana Inspire, uma mobilização digital que tem a intenção de estimular pessoas comuns a manterem uma vida mais saudável. “A nossa ideia é incentivar mulheres a praticarem esporte, a se exercitarem, para saírem do sedentarismo. Podem começar aos poucos. Com 30 minutinhos, elas já vão ver diferença”, diz a ginasta Rebeca Andrade, medalhista de ouro na Olimpíada de Tóquio, ano passado. “Esporte é saúde, é vida. Melhora nossa mente e nosso coração.”

As atletas são embaixadoras do projeto Inspire, lançado em novembro de 2021 com o objetivo de incentivar o protagonismo feminino e dar visibilidade à luta contra a desigualdade de gênero no esporte. Por meio de encontros, conteúdos inspiradores e informações – publicados no perfil @projetoinspire_br no Instagram, além do TikTok e do YouTube –, o movimento digital procura auxiliar mulheres a ultrapassar as dificuldades do dia a dia.

“O esporte é fundamental na nossa formação em todas as fases da vida, como criança, na adolescência e na maturidade. É importantíssimo para a nossa saúde global porque a atividade física não trabalha apenas o nosso corpo, mas proporciona bem-estar”, lembra a triatleta Fernanda.

Junto com as nadadoras Etiene e Ana Marcela – que levou o ouro na maratona aquática, em Tóquio – e com a lançadora de dardo Raissa, elas vão dar dicas e propor desafios diários para quem quer começar a se movimentar, está em busca de cuidar da saúde ou deseja separar um tempo para o autocuidado. A Semana Inspire, no entanto, promete beneficiar não apenas quem está agora incluindo exercícios na rotina, mas também deve servir como uma dose extra de incentivo para aquelas mulheres já praticantes de esportes.

Afinal, a atividade física não está relacionada apenas ao desempenho do corpo, mas também à saúde mental. “É uma ferramenta muito importante no nosso cotidiano, ainda mais nos dias de hoje, com a sociedade bastante estressada e ansiosa. Ela nos dá a possibilidade de sermos perseverantes, otimistas, e de nunca desistirmos, seja na dificuldade do exercício ou nos obstáculos da vida”, lembra Raissa. E completa: “Contribui para liberação de substâncias que nos causam prazer e felicidade ou para gastar todas as energias ruins, o que faz bem para o corpo”.

Etiene também conta que é no movimento, que ela encontra um ponto de equilíbrio físico e mental. “Procuro sempre respeitar uma rotina de compromissos comigo e com o esporte. Naturalmente me sinto mais produtiva e disposta para encarar as tarefas do dia a dia. A prática regular de exercícios físicos é fundamental. Está diretamente ligada à saúde, qualidade de vida e ao bem-estar”, afirma.

As inscrições para a Semana Inspire devem ser feitas pela página projetoinspire.com.br/semana-inspire. Haverá um grupo no Telegram para promover a interação com profissionais como a nutricionista clínica, funcional e comportamental Juliana Noval e as professoras Viviane Faleiro e Geovana Coiceiro, ambas do curso de Educação Física da Universidade Estácio de Sá. Será possível tirar dúvidas e receber dicas sobre alimentação, exercícios e cuidados com a saúde.

O projeto Inspire é uma parceria da Golden Goal com a Riachuelo, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Rio de Janeiro.