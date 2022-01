Rede RaiaDrogasil suspende agendamento online de teste da covid-19

Farmácias da Rede RaiaDrogasil suspenderam temporariamente o agendamento online de testes de covid-19. A retomada no serviço deve se dar nos "próximos dias”, quando o abastecimento estiver “normalizado”, conforme aviso no site da empresa. O comunicado ainda destaca que, para outras informações, o usuário deve procurar “a farmácia mais próxima”. Diante dos surtos de influenza (gripe) e do espalhamento da variante Ômicron do coronavírus, o Brasil tem visto explodir a demanda por esses exames.

Tanto a Droga Raia quanto a Drogasil oferecem testes de quatro tipos: PCR-LAMP, antígeno nasal, antígeno oral e de sorologia. Para fazer o agendamento virtual, é preciso fornecer CPF, e-mail e nome. No último dia 7, o Estadão mostrou que a procura por exames nas farmácias esbarra nas dificuldades de agendamento e falta de estoque.

A Rede RaiaDrogasil reúne mais de 2,3 mil lojas em 24 Estados. Em nota, a empresa diz que "a demanda por testes de covid-19 cresceu consideravelmente e há falta de testes no mercado como um todo".