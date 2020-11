Reino Unido espera começar a distribuir a vacina da Pfizer pouco antes do Natal

LONDRES - O Reino Unido espera começar a distribuir a vacina da Pfizer contra a covid-19 pouco antes do Natal, se ela for declarada segura e eficaz, disse o ministro da Saúde Matt Hancock nesta segunda-feira, 16.

Leia Também Vacina da Pfizer deve chegar ao Brasil até março; gelo seco é alternativa proposta para armazenar

"Estamos trabalhando em estreita colaboração com a empresa", disse ele à BBC TV. "Estaremos prontos para lançá-la assim que chegar, estaremos prontos a partir do início de dezembro (...), mas o mais provável é que possamos começar a distribuí-la antes do Natal."

Questionado sobre quantas doses da vacinas o Reino Unido precisaria, ele disse que isso depende de sua eficácia na prevenção da doença./Reuters