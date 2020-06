Reitora da Unifesp fala sobre testes de vacina contra covid-19 no Brasil

O Estadão entrevista em transmissão ao vivo nesta segunda-feira, 8, a reitora da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), Soraya Smaili, para explicar como será testada no Brasil a vacina contra a covid-19 desenvolvida na Universidade de Oxford. A transmissão acontece às 16h, nas redes sociais do jornal.

O Brasil é o primeiro país fora do Reino Unido a participar da testagem. A vacina será testada em dois mil voluntários nos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro, escolhidos preferencialmente entre profissionais da linha de frente do combate à pandemia. A coordenação do experimento é da Unifesp.

