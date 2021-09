Relaxe em casa: 20 massageadores para corpo, pés e rosto

Aquela dorzinha do pé, nas costas e no pescoço pode ser aliviada em casa mesmo, com massageadores especiais que utilizam calor, infravermelho e outras tecnologias certeiras.

Comprando pela Amazon, você pode receber esses produtos ainda nesta semana e começar a aproveitar todos os benefícios. Além de proporcionar uma sensação incrível de relaxamento, ainda ajuda na saúde e bem-estar.

Na lista abaixo, reunimos 20 opções de massageadores para pés, pescoço, ombro, rosto e para o corpo todo, incluindo esteiras com vários pontos de contato e níveis de intensidade, podendo ser usadas em camas, sofás e cadeiras.

Clique nos respectivos links para ver mais fotos e saber informações sobre preços e detalhes técnicos.

20 massageadores à venda na Amazon

Massageador Elétrico Infravermelho para Casa ou Carro

Esteira Massageadora Vibroterápica

Massageador de Pés Elétrico Shiatsu Foot RelaxMedic

Lovbuy Massageador para Pescoço e Ombro com Calor 4D

Massageador para Tensão Muscular, Estresse, Fadiga e Dores Musculares

Massageador Remove Papada

Aparelho Massageador para os Pés Beurer

Massageador Facial de Rosto Homyl Pedra de Jade

Massageador para Pernas e Pés RelaxMedic

Assento Massageador Ultramassagem RelaxMedic

Massageador Elétrico Corporal Infravermelho Resgate Fisio

Hidromassageador para Pés Foot Spa Multilaser

Almofada Massageadora para Pescoço Antiestresse Relaxante Infravermelho

Massageador de Pescoço e Ombro com Calor Shiatsu Belmint

Almofada Massageadora Shiatsu Basic Supermedy

Massageador para Pés e Pernas Shiatsu Relaxshop

Massageador Almofada Shiatsu Lombar Pescoço Relaxmedic

Esteira Massageadora com 10 Motores e Aquecimento Bioland

Massageador Elétrico Portátil Muscular Corporal RelaxMedic

Almofada Massageadora Pescoço Massagem Relaxante Infravermelho Antiestresse AB Midia

Assine a Amazon Prime para ganhar frete grátis em milhares de produtos, além de ter acesso a promoções exclusivas e curtir séries, músicas e eBooks à vontade. Saiba mais.

Os preços podem sofrer alteração, e o Estadão pode receber comissão por meio de vendas realizadas em links presentes neste artigo.