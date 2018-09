República Democrática do Congo tem 88 casos de ebola

O último surto de ebola na República Democrática do Congo já teve 88 casos confirmados desde o início epidemia - há exatamente um mês -, a mais grave do país nos últimos dez anos.

Os 88 diagnosticados ainda podem ser somados a outros 30 prováveis casos dos quais nunca foi possível obter amostras para que fossem confirmados em laboratório.

Se essa quantidade for levada em conta, o número de mortes ocasionadas sobe de 47 (casos confirmados) para 77 (somados os casos sem possibilidade de confirmação do ebola).

As autoridades investigam atualmente outros 13 casos suspeitos, segundo informou o Ministério da Saúde do país no último boletim sobre a situação, com dados atualizados em 31 de agosto. Com esses números, esta epidemia - a segunda do ano - já pode ser considerada a mais grave da última década.

O vírus é transmitido através do contato direto com sangue e fluidos corporais contaminados, e se torna cada vez mais virulento conforme o processo avança, podendo alcançar uma taxa de mortalidade de 90%.

Organizações médicas internacionais e o governo da República Democrática do Congo realizam uma campanha de vacinação que já atendeu mais de cinco mil pessoas.

Agência Brasil