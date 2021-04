Resultados de testes de vacina da Pfizer em bebês devem sair até setembro

A BioNTech afirmou que espera ter resultados até setembro dos ensaios que testam a vacina contra a covid-19, desenvolvida com a Pfizer, em bebês de apenas seis meses de idade, segundo a revista alemã Der Spiegel. O imunizante da farmacêutica americana começará a ser aplicado nos próximos dias no Brasil, que recebeu um milhão de doses do produto nesta quinta-feira, 29.

"Em julho, os primeiros resultados poderão estar disponíveis para crianças de cinco a doze anos, em setembro para crianças mais novas", disse o presidente-executivo da BioNTech, Ugur Sahin, à Spiegel. Ele acrescentou que leva cerca de quatro a seis semanas para avaliar os dados.

“Se tudo correr bem, assim que os dados forem avaliados, poderemos apresentar o pedido de aprovação da vacina para todas as crianças da respectiva faixa etária em diferentes países”, afirmou.

A BioNTech e a Pfizer solicitaram aos reguladores dos EUA, neste mês, aprovação do uso emergencial da vacina para adolescentes de 12 a 15 anos. Sahin, citado pela Spiegel, disse que a empresa estava "nos estágios finais antes de ser submetida" aos reguladores europeus para crianças de 12 anos ou mais.

Um ensaio publicado no final de março concluiu que a vacina contra a Covid-19 das empresas era segura, eficaz e produz respostas robustas de anticorpos em adolescentes. A vacina dupla da Pfizer/BioNTech já está autorizada para uso em pessoas com 16 anos ou mais. Os jovens são menos propensos a sofrer de casos graves da covid-19 e mais propensos a ter infecção assintomática, permitindo-lhes transmitir inconscientemente o vírus a outras pessoas. /COM AGÊNCIAS