Rio começa hoje a vacinar população geral contra a covid-19

RIO - A prefeitura do Rio de Janeiro começa nesta segunda-feira, 31, a vacinação contra a covid-19 da população de 18 a 59 anos sem doenças crônicas.

A imunização dos grupos prioritários e pessoas adultas com comorbidades se encerrou no sábado, 29. A exceção é o calendário de vacinação de profissionais da educação pública e privada, que permanece com cronograma próprio ao longo das próximas semanas.

Na primeira semana de vacinação dos não prioritários, serão imunizados os moradores do Rio que têm 59 e 58 anos de idade. Homens e mulheres terão dias diferentes imunização. Para receber a primeira dose da vacina, é necessário comparecer ao posto de vacinação com documento de identidade e número de CPF.

A capital fluminense mantém um calendário próprio de vacinação, enquanto o Estado do Rio de Janeiro segue as recomendações do Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde.