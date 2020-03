Rio confirma a primeira morte pelo novo coronavírus

LEIA TAMBÉM > Acompanhe notícias do coronavírus em tempo real

RIO - Após a Prefeitura de Niterói, na região metropolitana do Rio, divulgar na manhã desta quinta-feira, 19, que um idoso de 69 anos morto na cidade teve o novo coronavírus, a Secretaria Estadual de Saúde anunciou a primeira morte oficial pelo Covid-19 no Estado. Trata-se de uma mulher de 63 anos que morava em Miguel Pereira, no Sul do Rio.

A idosa trabalhava como empregada doméstica na capital e teve contato com a patroa, que havia voltado de viagem da Itália e testado positivo para o coronavírus. Diabética e hipertensa, ela não aparecia entre os casos confirmados no Estado, o que explicita a dificuldade de mensurar a velocidade da propagação do vírus.

"Estamos todos consternados e tristes. Meus sentimentos a familiares e amigos. Esse vírus nos atinge a todos. É momento de reflexão e de pensarmos nos que mais amamos”, comentou o governador Wilson Witzel. “É por isso que reforço para que as pessoas não saiam de casa, que orem e que acompanhem todas as orientações do Ministério da Saúde e da nossa Secretaria de Saúde, para que sigamos juntos unidos contra esse mal que assola o mundo.”

O gabinete de crise criado pelo governo também divulgou que o Rio já tem 64 infectados. Deste total, 55 são na capital, seis em Niterói, um em Barra Mansa, um em Miguel Pereira e um em Guapimirim.

O País tem outras quatro mortes confirmadas, todas em São Paulo, Estado mais afetado pelo novo coronavírus.

Além da idosa de Miguel Pereira, outro idoso já teria sido morto pelo novo coronavírus no Rio. Um homem de 69 anos, morador de Niterói, teve o teste positivo, segundo o prefeito Rodrigo Neves. O município aguarda a contraprova do exame.

