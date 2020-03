Rio de janeiro registra segundo caso de coronavírus

O Rio de Janeiro confirmou o segundo caso de coronavírus no estado. Em nota, a secretaria estadual da Saúde informa que trata-se de uma mulher de 52 anos, residente da cidade do Rio de Janeiro, que retornou da Itália na última quarta-feira.

De acordo com o governo do estado, o primeiro atendimento foi no mesmo dia em que ela retornou da viagem, em uma unidade de saúde particular.

A primeira amostra para testagem da paciente foi coletada no mesmo dia em que deu entrada na unidade, com resultado confirmado pelo Laboratório Central Noel Nutels (Lacen-RJ) e Fiocruz.

A paciente encontra-se em casa. Outras três pessoas que viajaram com ela estão sendo monitoradas. “É importante destacar que continuamos sem transmissão ativa do vírus no Rio de Janeiro. Os dois casos confirmados até agora são importados do exterior. Permanecemos no Nível Zero do nosso plano de contingência e não há razão para pânico. Os cuidados devem permanecer os mesmos que tomamos para a gripe”, explicou o secretário de Estado de Saúde, Edmar Santos.

Até a última sexta-feira, além dos dois casos confirmados de Covid-19, há outros 112 suspeitos monitorados pela SES no estado do Rio.

Acompanhe as notícias do coronavírus em tempo real

Casos de coronavírus confirmados por Estado

São Paulo - 10

Rio de Janeiro - 2

Espírito Santo - 1

Bahia - 1

Casos de coronavírus no Brasil por data

Na noite da terça-feira, 25, o Brasil confirmou o primeiro caso de coronavírus. Trata-se de um homem de 61 anos, residente em São Paulo e com histórico de viagens para a Itália, país que vive um surto da doença. Ele apresentou sinais brandos do vírus e foi orientado a permanecer em isolamento domiciliar.

O segundo caso do Brasil foi confirmado no sábado, 29, e o paciente também havia retornado da Itália para a cidade de São Paulo. O infectado é um homem de 32 anos que procurou o Hospital Israelita Albert Einstein (assim como o primeiro caso) para atendimento. Ele havia viajado a Milão e apresentou tosse, dor de garganta e dor de cabeça. Seu quadro foi considerado leve e estável e o homem também foi orientado a permanecer em casa.

O homem é funcionário da XP Investimentos. Em uma medida preventiva, a XP recomendou aos colaboradores que estiveram em algum país da chamada “zona de risco” nas últimas duas semanas que trabalhem de casa por pelo menos 14 dias.

A confirmação do terceiro caso veio nesta quarta-feira, 4. O terceiro paciente confirmado com a doença é um administrador de empresas colombiano, de 46 anos, que vive na cidade de São Paulo e que viajou ao exterior ao longo do mês de fevereiro. Ele foi à Espanha no dia 9 de fevereiro e passou pela Itália, Áustria e Alemanha antes de retornar à capital paulista, em 29 de fevereiro. Com tosse, dor de gargante e cabeça, ele procurou o Hospital Israelita Albert Einstein nesta quarta-feira, 4, onde o teste foi realizado e a confirmação ocorreu.

O quarto caso confirmado de coronavírus no Brasil foi de uma adolescente de 13 anos que retornou de viagem da Itália para São Paulo. A confirmação ocorreu nesta quinta-feira, 5. A jovem, que esteve na Itália - país que registra elevado número de casos da doença - e voltou ao Brasil no domingo, dia 1º, foi atendida no Hospital Beneficiência Portuguesa, em São Paulo, na terça-feira, 3. As amostras coletadas foram encaminhadas ao Laboratório Fleury. O resultado do exame foi positivo. A contraprova foi realizada pelo Instituto Adolfo Lutz, que confirmou a infecção pelo vírus.

O caso da jovem também é o primeiro com paciente que não apresentou sintomas. Clínico e infectologista da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), Paulo Olzon explica que, no caso de doenças infecciosas, é possível que pacientes não apresentem sintomas. Ela é estudante do colégio Bandeirantes, na zona sul de São Paulo. A escola, uma das mais tradicionais da capital, enviou comunicado aos pais para tranquilizar sobre a situação. A estudante não frequentou as aulas desde que voltou de viagem da Itália.

Quatro outros casos também tiveram confirmação nesta quinta: mais dois em São Paulo, totalizando seis no Estado, um no Rio de Janeiro e outro no Espírito Santo. Os dois novos casos de São Paulo foram os primeiros caracterizados como de transmissão local, ou seja, a infecção ocorreu em território brasileiro.

As pessoas infectadas dentro do País têm relação com o primeiro caso confirmado, de um homem de 61 anos, e são do sexo feminino. A primeira pegou a infecção por contato com o homem durante reunião de cerca de 30 pessoas. Na sequência, ela transmitiu a doença para a outra paciente. Não há detalhes ainda sobre a evolução clínica do primeiro paciente diagnosticada no Brasil. Sabe-se que ele continua com sintomas e está em casa.

O caso do Rio é de uma mulher brasileira de 27 anos que mora em Barra Mansa e esteve na Europa, passando por Itália e Alemanha entre 9 e 23 de fevereiro. Ela apresentou sintomas no dia 17 de fevereiro (tosse, coriza e falta de ar) e buscou atendimento médico no Brasil em 2 de março, segundo o ministério. O caso do Espírito Santo é de uma mulher de 37 anos.

O caso da Bahia é de uma mulher de 34 anos, que mora na cidade de Feira de Santana, que retornou da Itália em 25 de fevereiro, com passagens por Milão e Roma. O primeiro atendimento e as amostras foram coletadas em um hospital particular. A paciente encontra-se em casa, na cidade de Feira de Santana, assintomática, com orientação de permanecer em isolamento, adotando as medidas de precaução de contato e respiratório.