Rio de Janeiro registra terceiro caso de coronavírus

O Rio de Janeiro confirmou o terceiro caso de coronavírus no estado. Em nota, a secretaria estadual da Saúde informa que se trata de uma mulher de 42 anos, residente da cidade do Rio de Janeiro, que acompanhou a paciente que foi diagnosticada com o Covid-19, no último sábado. Com este, deve subir para 20 os casos confirmados no Brasil. Ainda não houve posicionamento do Ministério da Saúde sobre o novo caso.

De acordo com o governo do Rio, o primeiro atendimento foi realizado no mesmo dia em que ela retornou da viagem, em uma unidade de saúde particular.

Segundo a nota da Secretaria de Saúde do Estado, nesse caso, não houve necessidade de contraprova pelo laboratório de referência. Isso se deu porque o mesmo laboratório já havia confirmado o caso de ontem.

Ela estava sendo monitorada por profissionais da Vigilância da SES, em parceria com o órgão municipal. A paciente encontra-se em casa, em isolamento domiciliar e tem quadro de saúde estável.

“Reforço que, até o momento, continuamos sem transmissão ativa do vírus no Rio de Janeiro. Os casos confirmados até agora são importados do exterior. Permanecemos no Nível Zero do nosso plano de contingência. Alerto a população para os cuidados para prevenir o contágio, como higienizar as mãos com frequência e evitar levá-las ao rosto”, explica Edmar Santos, secretário de Estado de Saúde. Além dos três casos confirmados de Covid-19, há outros 111 suspeitos no estado do Rio.

Com o registro, o Brasil soma agora 20 casos infecção pelo Covid-19, espalhados por São Paulo (13), Rio de Janeiro (3), Bahia (2), Espírito Santo (1) e Distrito Federal (1). Outros 673 casos suspeitos são monitorados e 601 já foram descartados.

Paciente que testou positivo para novo coronavírus no DF está em estado grave

A mulher de 52 anos do Distrito Federal que teve resultado positivo em um teste para o novo coronavírus está em estado grave e respira com a ajuda de aparelhos, segundo a Secretaria de Estado de Saúde.

Em boletim divulgado no último sábado, o órgão explica que a mulher “apresenta síndrome respiratória aguda severa, em função de doença crônica preexistente”, mas não detalhou qual seria doença.

Orientações do Ministério da Saúde

Mandetta afirmou que as recomendações da pasta são as mesmas: que as pessoas com sintomas de gripe evitem ter contato próximo com outras e adotem medidas de autocuidado. Ele relembrou que a campanha de vacinação contra a gripe será iniciada em 23 de março.

Pessoas que viajaram para algum país ou região de risco para coronavírus e voltaram sem sintomas, não precisam buscar atendimento médico, avisa o ministro. "É o pior lugar que ele pode ir." Além disso, o ministério vai orientar que as empresas que possam aderir ao home office (trabalho de casa) adotem a medida.

Para quem apresenta sintomas, Mandetta afirma que "as UBS são a porta de entrada, é onde a gente tem condições, sem aglomerar, de dar atendimento, ver se o caso é leve, moderado ou grave". Mas o ministro orienta buscar atendimento apenas em caso de febre, agravamento dos sintomas ou sensação de que o fôlego diminuiu, por exemplo.