Rio Grande do Norte tem primeiro caso confirmado de reinfecção por covid no País, diz governo

O governo do Rio Grande do Norte divulgou na noite desta quarta-feira, 9, que o Estado confirmou o primeiro caso de reinfecção por covid-19 no Brasil. A Secretaria de Saúde Pública potiguar disse que a confirmação ocorreu por meio de sequenciamento genético e foi ratificada pelo Ministério da Saúde.

A paciente tem 37 anos e é profissional de saúde com atuação em serviços no Rio Grande do Norte e na Paraíba. Ela apresentou um quadro de síndrome gripal (dor de cabeça, dor abdominal e coriza) em 17 de junho deste ano, tendo coletado amostra para teste RT-PCR na Paraíba três dias depois. O resultado foi positivo para o novo coronavírus.

Leia Também EUA registram mais de 3 mil mortes por coronavírus em 24 horas

Em 11 de outubro, a paciente voltou a apresentar o quadro de síndrome gripal, segundo o governo, com sintomas como dor de cabeça e distúrbios no paladar e no olfato. O teste realizado no dia 13 de outubro voltou a dar positivo. As amostras foram enviadas para a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) para investigação laboratorial.

“A Secretaria de Saúde Pública ressalta ainda que foi constatada a presença de linhagens distintas do vírus nas amostras coletadas, o que confirma o primeiro caso de reinfecção do País. Existem hoje no Rio Grande do Norte, nove casos notificados, sendo um confirmado, cinco em investigação e três com inviabilidade de análise”, informou em nota a pasta do Rio Grande do Norte.