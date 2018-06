Rio intensifica vacinação contra febre amarela em três cidades

RIO - A Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro decidiu intensificar a vacinação contra febre amarela em três municípios: Nova Iguaçu, Tanguá e Miguel Pereira, todos na região metropolitana. Não há epidemia da doença nessas cidades, mas a medida foi adotada depois que exame realizado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) confirmou a morte por febre amarela de um macaco encontrado sem vida no dia 28 de dezembro, na Reserva Biológica Federal de Tinguá, na divisa entre Nova Iguaçu e Duque de Caxias. Em Tanguá e Miguel Pereira também foram encontrados macacos mortos pela febre amarela, segundo exames realizados ainda no ano passado.

Um posto de vacinação começou a funcionar nesta sexta-feira, 5, na praça de Tinguá, distrito de Nova Iguaçu. Nas primeiras horas, já haviam sido vacinadas mais de 150 pessoas.

Os três municípios têm grandes áreas de mata, visitadas por turistas. A Secretaria de Saúde recomenda às pessoas que forem viajar para essas áreas que tomem a vacina dez dias ou mais antes da viagem.

Desde o ano passado, o Estado do Rio registrou 27 casos de febre amarela em humanos, com nove mortes.