Rio não prevê revacinar quem recebeu Coronavac de lote suspenso pela Anvisa

RIO - Na cidade do Rio de Janeiro, 1.206 pessoas foram vacinadas, neste sábado, com o lote 202108113H da Coronavac, suspenso pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A suspensão foi determinada após o órgão regulador tomar conhecimento de que esse e outros lotes haviam sido envasados em uma fábrica chinesa sem antes passar pela sua inspeção.

"Neste momento não há indicação de revacinar essas pessoas e qualquer reação adversa deve ser comunicada à unidade de saúde que aplicou a dose", informou a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), por meio de sua assessoria de imprensa.

A prefeitura suspendeu o uso do lote por orientação da Anvisa. Nas redes sociais, o secretário de Saúde, Daniel Soranz, tranquilizou a população ao afirmar que o Instituto Butantan enviou nota garantindo a segurança e a qualidade do imunizante.

A SMSRio informa que por orientação da ANVISA preventivamente suspendeu na tarde de hoje a utilização da CORONAVAC do lote 202108113H distribuído no Rio e aguarda o posicionamento do Ministério da Saúde. https://t.co/02CAd0fFvr — Daniel Soranz (@danielsoranz) September 4, 2021