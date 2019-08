Rio Preto confirma 2 novas mortes por dengue; no Estado, já são 321 mil casos

SOROCABA - A Secretaria de Saúde do município confirmou nesta quarta-feira, 31, mais duas mortes por dengue, neste ano, em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Com os novos óbitos, a cidade contabiliza 16 mortes este ano. Rio Preto lidera o ranking da dengue em número de casos confirmados no Estado: já são 32.216. No Estado todo, até o último dia 15, chegava a 321.843 o número de pessoas que tiveram dengue este ano. Desses, apenas 8.232 casos foram importados.

Campinas, com 25.555 confirmações, Bauru (25.189), São Paulo (13.426) e Ribeirão Preto (9.532) são as outras cidades com maior incidência. Considerando os números notificados pelas prefeituras, o número de mortes já passa de 180 no Estado. Com o avanço do inverno, embora com frio menor que o esperado, a doença está em declínio, mas pode ter um novo ciclo com a volta do calor, nos últimos meses do ano.

A secretaria estadual reforça a necessidade de serem mantidas as ações de combate ao mosquito transmissor, o Aedes aegypti. Os dois óbitos mais recentes, em Rio Preto, aconteceram no final de maio. As vítimas, uma mulher de 59 anos e um jovem de 20, estavam incluídas em grupos de risco.